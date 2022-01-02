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«Зенит» заинтересован в приглашении Луиса Фелипе из «Лацио»

вчера, 14:10

Питерский «Зенит» интересуется центральным защитником «Лацио» Луисом Фелипе. По информации СМИ, на 24-летнего игрока также претендуют «Интер» и «Валенсия».

Контракт футболиста с римским клубом истекает летом текущего года. В ближайшее футболист должен провести встречу с руководством «Лацио», на которой обсудит свое будущее.

Отмечается, что Луис Фелипе будет требовать от римлян увеличения зарплаты с 650 тысяч евро за сезон до 2,5 млн.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 22 матчах за «Лацио» во всех турнирах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:39, ред.
"650 тысяч евро в сезон...."
Над этим анекдотом Малком смеётся 3-й день...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:26
Зенит испанцам не конкурент
протон
протон
вчера в 14:58
Побыстрее Ловрена с Ракицким паренёк. Интересно...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:50
А как же лимит???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:48
У Луиса появился шанс зарабатывать 3 млн в год в зените.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 14:46
ловрена гнать и как можно быстрее...главный косячник....даже Чистяков лучше его!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:43
Слишком молод для РФПЛ 😜😂😉
sash71
sash71
вчера в 14:39
Лукаку нада брать…..Лукаку !
132-357-004 21
132-357-004 21
вчера в 14:23
в зените он загубит свою карьеру
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:22
нужен защитник Зениту...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
А захочет ли Филипе....
lotsman
lotsman
вчера в 14:17
Будет не плохо, если Зенит его переманит.
particular
particular
вчера в 14:14
Видимо, бразик возомнил о себе не слабо, раз запросил вчетверо от нынешнего...
Такой амбициозный, вполне сгодится на северо-западе для очередного европохода :))
r2dxzgdn6nq9
r2dxzgdn6nq9
вчера в 14:14
Неплохое приобретение будет.
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