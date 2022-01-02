«Зенит» заинтересован в приглашении Луиса Фелипе из «Лацио»

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вчера, 14:10

Питерский «Зенит» интересуется центральным защитником «Лацио» . По информации СМИ , на 24-летнего игрока также претендуют «Интер» и «Валенсия».

Контракт футболиста с римским клубом истекает летом текущего года. В ближайшее футболист должен провести встречу с руководством «Лацио», на которой обсудит свое будущее.

Отмечается, что Луис Фелипе будет требовать от римлян увеличения зарплаты с 650 тысяч евро за сезон до 2,5 млн.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 22 матчах за «Лацио» во всех турнирах.