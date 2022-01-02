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«Ньюкасл» работает над трансфером Обамеянга

вчера, 16:14

«Ньюкасл Юнайтед» сделал запрос в «Арсенал» по поводу возможности подписания форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Mirror.

Нападающий, которого недавно лишили звания капитана «канониров», может перейти в стан «сорок» на правах аренды до конца сезона. Помимо этого, в «Ньюкасле» надеются получить возможность подписать его на постоянной основе за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появлялась информация, что Обамеянг может перебраться в Испанию.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:52
А зачем это самому Обамеянгу
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 18:24
Ньюкаслу надо любой ценой выжить в АПЛ
Тогда в ближайшие пару лет есть шансы хорошенько усилиться и повторить путь Ман.Сити и Челси
протон
протон
вчера в 17:44
Было бы здорово за хорошие деньги сбагрить
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:28
Ну это очень хороший вариант для всех трех сторон
Ньюкасл получит форварда который вцелом хорошо проявил себя в составе Арсенала и адаптирован в АПЛ
Арсенал выручит деньги за игрока, который сейчас не входит в планы главного тренера
Ну а сам Обамеянг получит и хорошие деньги, и постоянное игровое время,и останется в АПЛ
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:55
Посмотрим на этот трюк...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:51
Зарплата у него уж очень заоблачная.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:33
Хороший вариант как для Ньюкасла желающего заполучить такого статусного игрока так и для Арсенала которому Обама больше не нужен. Думаю эта сделка вполне может состояться.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:14
Это вероятно прямо сейчас.
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