«Ньюкасл» работает над трансфером Обамеянга

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вчера, 16:14

«Ньюкасл Юнайтед» сделал запрос в «Арсенал» по поводу возможности подписания форварда , сообщает The Mirror.

Нападающий, которого недавно лишили звания капитана «канониров», может перейти в стан «сорок» на правах аренды до конца сезона. Помимо этого, в «Ньюкасле» надеются получить возможность подписать его на постоянной основе за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее появлялась информация, что Обамеянг может перебраться в Испанию.