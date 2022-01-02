«Ньюкасл» работает над трансфером Обамеянга

«Ньюкасл Юнайтед» сделал запрос в «Арсенал» по поводу возможности подписания форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Mirror.
Нападающий, которого недавно лишили звания капитана «канониров», может перейти в стан «сорок» на правах аренды до конца сезона. Помимо этого, в «Ньюкасле» надеются получить возможность подписать его на постоянной основе за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее появлялась информация, что Обамеянг может перебраться в Испанию.
Тогда в ближайшие пару лет есть шансы хорошенько усилиться и повторить путь Ман.Сити и Челси
Тогда в ближайшие пару лет есть шансы хорошенько усилиться и повторить путь Ман.Сити и Челси
Ньюкасл получит форварда который вцелом хорошо проявил себя в составе Арсенала и адаптирован в АПЛ
Арсенал выручит деньги за игрока, который сейчас не входит в планы главного тренера
Ну а сам Обамеянг получит и хорошие деньги, и постоянное игровое время,и останется в АПЛ
Ньюкасл получит форварда который вцелом хорошо проявил себя в составе Арсенала и адаптирован в АПЛ
Арсенал выручит деньги за игрока, который сейчас не входит в планы главного тренера
Ну а сам Обамеянг получит и хорошие деньги, и постоянное игровое время,и останется в АПЛ