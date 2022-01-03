Абрахам попал в ДТП по пути на тренировку «Ромы»

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вчера, 18:26

Нападающий «Ромы» угодил в автомобильную аварию по пути на тренировку.

24-летний англичанин на своём Porsche Cayenne врезался в другую машину. Абрахам оценил состояние водителя, никто не пострадал. Во вмешательстве полиции также не было необходимости, поэтому игрок отправился на тренировку.

Абрахам забил 6 голов в 18 играх Серии А в текущем сезоне и установил уникальное достижение вместе со своим одноклубником. Тэмми перешёл в «Рому» в августе 2021 года из «Челси», сумма трансфера составила около 40 млн евро.