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Абрахам попал в ДТП по пути на тренировку «Ромы»

вчера, 18:26

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам угодил в автомобильную аварию по пути на тренировку.

24-летний англичанин на своём Porsche Cayenne врезался в другую машину. Абрахам оценил состояние водителя, никто не пострадал. Во вмешательстве полиции также не было необходимости, поэтому игрок отправился на тренировку.

Абрахам забил 6 голов в 18 играх Серии А в текущем сезоне и установил уникальное достижение вместе со своим одноклубником. Тэмми перешёл в «Рому» в августе 2021 года из «Челси», сумма трансфера составила около 40 млн евро.

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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:35
Для него это неприятностью не является.
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