Полузащитник «Челси» отметился забитым голом в ворота «Тоттенхэма» в матче полуфинала Кубка Лиги.

На 5-й минуте встречи немец поразил ворота «шпор», однако во время празднования забитого мяча сломал палец на руке. Несмотря на это, Хаверц продолжил игру и был заменён только в перерыве.

Kai Havertz discolated his little finger in tonight’s EFL Cup semi-final against Tottenham 🤕☝🏻 pic.twitter.com/RtKdKWQsyD