Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!».

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вчера, 20:08

Полузащитник «Валенсии» не ведет переговоры с ЦСКА . Об этом заявил агент футболиста Хуан Лопес.

Конечно, это неправда!

Напомним, что контракт хавбека с испанским клубом истекает грядущим летом.