Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!».

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не ведет переговоры с ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Хуан Лопес.
Конечно, это неправда!
Напомним, что контракт хавбека с испанским клубом истекает грядущим летом.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не ведет переговоры с ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Хуан Лопес.
Конечно, это неправда!
Напомним, что контракт хавбека с испанским клубом истекает грядущим летом.
Не знаю вообще откуда берётся такая информация, но то что Черышев на мой взгляд вообще не хочет играть в РПЛ это по моему всем ясно. И если я не ошибаюсь, то такую вероятность перехода якобы в какой-то российский клуб он уже не раз и сам опровергал . Он просто не хочет играть в российском чемпионате. И это скорее всего связано с его полной адаптацией в испанском футболе и в жизни самой Испании. Человек хорошо себя чувствует в данной обстановке и прекрасно даёт себе отчёт и конечно же может адекватно оценивать две разные реальности, для одну из которой он уже давно сделал свой выбор. Это его жизнь и он в праве выбирать. И эти вбросы об интересе или переходе Дениса в один из российских клубов ничто иное как просто чьи-то фантазии. Да я думаю что и в наших клубах эту ситуацию все прекрасно понимают. А Денису остаётся пожелать только Удачи и конечно же играть без травм ! Всем Добра !!!
Не знаю вообще откуда берётся такая информация, но то что Черышев на мой взгляд вообще не хочет играть в РПЛ это по моему всем ясно. И если я не ошибаюсь, то такую вероятность перехода якобы в какой-то российский клуб он уже не раз и сам опровергал . Он просто не хочет играть в российском чемпионате. И это скорее всего связано с его полной адаптацией в испанском футболе и в жизни самой Испании. Человек хорошо себя чувствует в данной обстановке и прекрасно даёт себе отчёт и конечно же может адекватно оценивать две разные реальности, для одну из которой он уже давно сделал свой выбор. Это его жизнь и он в праве выбирать. И эти вбросы об интересе или переходе Дениса в один из российских клубов ничто иное как просто чьи-то фантазии. Да я думаю что и в наших клубах эту ситуацию все прекрасно понимают. А Денису остаётся пожелать только Удачи и конечно же играть без травм ! Всем Добра !!!