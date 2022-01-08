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Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!»

вчера, 20:08

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не ведет переговоры с ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Хуан Лопес.

Конечно, это неправда!

Напомним, что контракт хавбека с испанским клубом истекает грядущим летом.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:34
Только не Черышев
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:33
Агент считает цска недостойным черышева
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:31
Хватит о нем
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:53
Денис пойдет только в Химки!Но там ждут Кокорина))
Boricku
Boricku
вчера в 21:48
Сейчас в Дженоа модно переходить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:45
Слава богу, что неправда
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 21:40
Ну и славно - он тут и даром не нужен
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:16
Он хороший запасной.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:59
Успокоил! Слава богу...
drug01
drug01
вчера в 20:56
Зачем такие шутки
1 984
1 984
вчера в 20:54
У Дениса могла быть замечательная карьера. Он мог многого достичь в Испании, которая по сути является его родиной. Только... это далеко не первый хрустальный футболист чья карьера пошла под откос из-за череды травм. Сейчас уже очевидно, что карьера футболиста движется к концу и больших клубов у него уже не будет. В свете этого мне кажется реальным вариант его приезда в Россию где можно подзаработать денег на закате карьеры, тем более с паспортом РФ. Только вряд ли это будет ЦСКА. Скорее я поверю в Краснодар, Локомотив или Рубин.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:52
Летят утки и 2 гуся,
А я смеюся, ох, смеюся))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:31
Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!».
Не знаю вообще откуда берётся такая информация, но то что Черышев на мой взгляд вообще не хочет играть в РПЛ это по моему всем ясно. И если я не ошибаюсь, то такую вероятность перехода якобы в какой-то российский клуб он уже не раз и сам опровергал . Он просто не хочет играть в российском чемпионате. И это скорее всего связано с его полной адаптацией в испанском футболе и в жизни самой Испании. Человек хорошо себя чувствует в данной обстановке и прекрасно даёт себе отчёт и конечно же может адекватно оценивать две разные реальности, для одну из которой он уже давно сделал свой выбор. Это его жизнь и он в праве выбирать. И эти вбросы об интересе или переходе Дениса в один из российских клубов ничто иное как просто чьи-то фантазии. Да я думаю что и в наших клубах эту ситуацию все прекрасно понимают. А Денису остаётся пожелать только Удачи и конечно же играть без травм ! Всем Добра !!!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:29
Нахрен он нам не нужен. Разве что в Химки...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:24
Денис уже не тот, пора заканчивать.
beefs
beefs
вчера в 20:11
да он не очень то и нужен ЦСКА...
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