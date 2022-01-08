ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» подпишут Жиркова

вчера, 18:47

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков возвращается в РПЛ.

Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».

Напомним, что на Жиркова претендовал также и другой клуб из чемпионата России.

Все новости
Агент Стоцкого подтвердил интерес «Уфы» к игроку
Сегодня, 10:29 Комментарии2
СлухиУслуги Мурило были предложены двум бразильским клубам
Сегодня, 10:18 Комментарии1
Агент: «Черышев может перейти в ЦСКА? Это неправда!»
Вчера, 20:08 Комментарии16
«Наполи» не связывался с агентом Дивеева
Вчера, 19:39 Комментарии8
Президент «Урала»: «Адамов в „Локо“? Со мной переговоры никто не вёл»
Вчера, 18:51 Комментарии4
Слухи«Ростов» и «Рубин» хотят подписать вингера молодёжной сборной Швеции
Вчера, 16:56 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ neukomm (раскрыть)
сегодня в 11:01
Я думаю, Юрий Валентинович обойдется без советов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:18, ред.
Последний из плеяды воспитанников старой доброй (ещё можно сказать советской школы подготовки игроков) когда играли любя футбол...
А не как нынешние .. играющие до первого Лексуса...до подписания жирного контракта...
Удачи Юрию Валентиновичу...хорошему человеку и отличному игроку !!!!!!
Как в футболе...так и вне его....
Tostao
Tostao ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:26
Потому, что маленькая собачка - всю жизнь щенок!
ABir
ABir
вчера в 22:55
В Нижний значит не уговорили
1bear
1bear
вчера в 22:13
Юра не знал,что Химки уже в ФНЛ ,а Саша звал к себе в НН
Oliver S
Oliver S
вчера в 22:06
Новость, на самом деле, грустная. Если во всей стране не нашлось молодого квалифицированного игрока с адекватными требованиями по зп на позицию Жиркова, то тут стоит задуматься а куда вообще уходят деньги, выделенные на развитие российского спорта в целом и футбола в частности.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:02
Поэтому Жиркова футбольные болельщики уважительно называют Юрий Валентинович, а Кокорин, как был двенадцать лет назад Санёк, так им и остался.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:56
на перспективу
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:55
Ну всё, теперь Химки попрут вверх, усилились знатно:Жирков, Мамаев.
Futurista
Futurista
вчера в 21:54
31 декабря 2022 года...Глушак...Мамай...Коко и Юрец...и среди них есть человек, который может улететь в Ленинград)...

Vik_ont25
Vik_ont25 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:50
" Любовь прходит и уходит, а кушать хочется всегда ".
neukomm
neukomm
вчера в 21:42
Уходить надо достойно. Самое худшее, что человек может вызывать - это жалость. Жалкими выглядят игроки, которые не могут остановиться. Это Буффон и теперь, похоже, Жирков. У тебя достойная карьера, зачем падать так низко? Чтобы после РПЛ перейти играть в ФНЛ, а там и в низшую лигу? Уходить надо красиво.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Alean (раскрыть)
вчера в 21:12
а также игрок, забивший решающий гол в финале еврокубка
Alean
Alean
вчера в 20:54
Чемпион в составе ЦСКА, чемпион в составе Челси, чемпион в составе зенита. Наверное самый титулованный российский игрок продолжает карьеру.
протон
протон
вчера в 20:42
Старики-разбойники,фильм такой есть вроде.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:15
Не за горами и вызов в сборную)
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:14
Кочевники )))

Но Жирков, в отличие от Кокорина, честно и много пахал на футбольном поле. Поэтому заслуживает уважения от многих болельщиков других команд.
stanichnik
stanichnik ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:11
И Тебе всех благ!
А ещё Саша Кокорин тоже покочевал будь здоров, даже за ИТУ успел поиграть.)))
санек002
санек002 ответ Сантус (раскрыть)
вчера в 20:06
похоже что так и есть!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:06
Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков возвращается в РПЛ.

Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».

Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Севильи" Неманьей Гуделем, сообщает Еstadio Deportivo.

По информации источника, армейцам придётся поспорить за 30-летнего серба с "Валенсией" и "Алавесом".

- И таких вбросов десятки... А как же своя молодёжь, свои академии, о которых целый год кричали? Видимо не тянут...

- А если кому и нужна молодёжь, то её ищут в другом месте:

"По информации Sport24, "Ростов" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику шведского "Хеккена" Патрику Волемарку.

20-летний футболист выступает на позиции правого вингера.

В "Хеккен" Волемарк перешел в 2020 году, провел 54 матчах, в которых отметился 12 голами и 13 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до конца 2024 года...."

- Ну и кто ещё будет утверждать, что у нас много своей талантливой молодёжи?
Сантус
Сантус ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:02
,,возможно это его гараж ..))
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:59
Нет, 0-2 сыграли в итоге. Помимо Жиркова за Челси еще и Анелька забил.
makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:57
Привет, Иван!
Поздравляю с прошедшими праздниками, всех благ)

Тамбов можно не брать в расчёт, Челси иностранный клуб. А в России Жирков изрядно покочевал, прям как Широков)
u7eeume9s5db
u7eeume9s5db
вчера в 19:55
Делать им больше нечего.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Юра не угомонится всё
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:46
Реликт отечественного футбола снова в строю.
youtomee
youtomee
вчера в 19:42
курс на омоложение
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:39
Жирков для Химок - это жирно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:37
Кстати на этой игре, когда он за Челси забил Спартаку я был в Луже. Гол был красавец. слету. Он даже, по моему капитаном был в той игре. Так и кончилось 1:0. Еще помню газон не очень был
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:34
Кержакову денег Газпром не дал ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100