«Химки» подпишут Жиркова

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков возвращается в РПЛ.
Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».
Напомним, что на Жиркова претендовал также и другой клуб из чемпионата России.
Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА Юрий Жирков возвращается в РПЛ.
Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».
Напомним, что на Жиркова претендовал также и другой клуб из чемпионата России.
А не как нынешние .. играющие до первого Лексуса...до подписания жирного контракта...
Удачи Юрию Валентиновичу...хорошему человеку и отличному игроку !!!!!!
Как в футболе...так и вне его....
А не как нынешние .. играющие до первого Лексуса...до подписания жирного контракта...
Удачи Юрию Валентиновичу...хорошему человеку и отличному игроку !!!!!!
Как в футболе...так и вне его....
https://www.youtube.com/watch?v=Cz0OXtFEs_Q
Но Жирков, в отличие от Кокорина, честно и много пахал на футбольном поле. Поэтому заслуживает уважения от многих болельщиков других команд.
Но Жирков, в отличие от Кокорина, честно и много пахал на футбольном поле. Поэтому заслуживает уважения от многих болельщиков других команд.
А ещё Саша Кокорин тоже покочевал будь здоров, даже за ИТУ успел поиграть.)))
А ещё Саша Кокорин тоже покочевал будь здоров, даже за ИТУ успел поиграть.)))
Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».
Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Севильи" Неманьей Гуделем, сообщает Еstadio Deportivo.
По информации источника, армейцам придётся поспорить за 30-летнего серба с "Валенсией" и "Алавесом".
- И таких вбросов десятки... А как же своя молодёжь, свои академии, о которых целый год кричали? Видимо не тянут...
- А если кому и нужна молодёжь, то её ищут в другом месте:
"По информации Sport24, "Ростов" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику шведского "Хеккена" Патрику Волемарку.
20-летний футболист выступает на позиции правого вингера.
В "Хеккен" Волемарк перешел в 2020 году, провел 54 матчах, в которых отметился 12 голами и 13 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до конца 2024 года...."
- Ну и кто ещё будет утверждать, что у нас много своей талантливой молодёжи?
Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».
Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Севильи" Неманьей Гуделем, сообщает Еstadio Deportivo.
По информации источника, армейцам придётся поспорить за 30-летнего серба с "Валенсией" и "Алавесом".
- И таких вбросов десятки... А как же своя молодёжь, свои академии, о которых целый год кричали? Видимо не тянут...
- А если кому и нужна молодёжь, то её ищут в другом месте:
"По информации Sport24, "Ростов" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику шведского "Хеккена" Патрику Волемарку.
20-летний футболист выступает на позиции правого вингера.
В "Хеккен" Волемарк перешел в 2020 году, провел 54 матчах, в которых отметился 12 голами и 13 голевыми передачами. Его контракт рассчитан до конца 2024 года...."
- Ну и кто ещё будет утверждать, что у нас много своей талантливой молодёжи?
Поздравляю с прошедшими праздниками, всех благ)
Тамбов можно не брать в расчёт, Челси иностранный клуб. А в России Жирков изрядно покочевал, прям как Широков)
Поздравляю с прошедшими праздниками, всех благ)
Тамбов можно не брать в расчёт, Челси иностранный клуб. А в России Жирков изрядно покочевал, прям как Широков)