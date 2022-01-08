«Химки» подпишут Жиркова

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вчера, 18:47

Бывший футболист «Зенита» и ЦСКА возвращается в РПЛ .

Утверждается, что 38-летний игрок в ближайшее время подпишет контракт с «Химками».

Напомним, что на Жиркова претендовал также и другой клуб из чемпионата России.