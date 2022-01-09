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Спортдир «Боруссии»: «У нас неплохие шансы сохранить Холанда в команде»

вчера, 15:31

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда.

Мы пытаемся убедить Холанда продолжить выступать за «Боруссию». Я думаю, что у нас неплохие шансы сохранить его в команде. Для Бундеслиги было бы хорошо, если бы Эрлинг остался. Окончательное решение будет за Холандом.

По данным СМИ, главным претендентом на подписание Холанда является «Барселона».

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 13:31
Все зависит от Райолы и папаши парня. Пока они не умерят свои аппетиты, парень будет играть в «Боруссии».
galem72
galem72
сегодня в 11:30
"...я думаю, что у нас неплохие шансы сохранить его в команде..."

Только потому что он по такой цене н***й никому не нужен и такие трансы по ходу сезона не делаются.

"...для Бундеслиги было бы хорошо..."

Да сколько можно утверждать за всю лигу? Помнится, из каждого утюга пелось про позитивное влияние на СериАл, когда туда перешёл парток. Ну и чё, каким местом это превознесло лигу?
112910415
112910415
сегодня в 07:29
шансов практически нет
sash71
sash71
вчера в 19:09
Себастьян видимо не понимает, что в мире балом правят финансы т.е. денЮжки и футбол не исключение из этих правил. Если Дортмунд в состоянии выложить за Холанда несколько десятков млн. € то слова спортивного директора можно воспринять всерьёз. Боруссия Д. никогда не причислялась к клубам у которых финансовое состояние сродни бюджетам многим стран. Так, что для для Эрлинга и Боруссии естественно полезным выходом будет его продажа в денежный ТОП клуб.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:35
Посмотрим что он решит
старина
старина
вчера в 16:31, ред.
Будет здорово конечно,если останется,но шансов мало.Тем более он явно прибавил в качестве ассистента.Это было видно в игре вчерашней с Айнтрахтом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:06, ред.
Спортдир «Боруссии»: «У нас неплохие шансы сохранить Холанда в команде».
Не знаю про какие шансы говорит спортивный директор. Но жизнь продолжается и пора уже что-то менять Холанду, да и самой Боруссии нужны перемены, исходя из последних игр . Да и для Баварии они сейчас уже не конкурентно способны в чемпионской гонке . Холанду нужна перегрузка, а то можно зависнуть в одной команде и потерять своё время и рост в мастерстве . Холанд находится сейчас в таком возрасте когда нужен для него коллектив с более высокими по качеству партнёрами , играть и набираться опыта. Варится в одной Бундеслиги, где по большому счёту есть очевидный и постоянный один лидер , ни есть хорошо для Холанда. Думаю ему нужно переходить в АПЛ, где много силовой борьбы и за чемпионство борется несколько команд . А с его габаритами и физическими данными, это самый лучший вариант для роста. Не знаю какое примет решение сам Холанд и его агент , но то что он крайний срок летом , уж точно должен покинуть Бундеслигу это точно . И очень хочется посмотреть как и где он сможет себя проявить, а самое главное сделать правильный выбор с командой в которую он перейдёт. Можно пожелать ему только Удачи. Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:00
За Холандом в "Боруссии" бесспорно интересно наблюдать и статистика там у него неплохая, но хочется его увидеть в команде с еще более сильными амбициями.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:53
Другие рекордных зарплат ему не предлагают.
протон
протон
вчера в 15:33
Вот вроде и хочется, чтобы его удержали, а с другой стороны уж слишком на него надеяться стали. При Пако, в 18/19 команда была горазо сбалансированнее и реально навязывала борьбу Баварии (ну там Ковачу больше спасибо), и в ЛЧ получше смотрелись
drug01
drug01
вчера в 15:33
Держите крепче
протон
протон
вчера в 15:32
Холланд перерос и Боруссию и Германию
Ну как вы его удержите то.
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