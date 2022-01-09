Спортдир «Боруссии»: «У нас неплохие шансы сохранить Холанда в команде».

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд высказался о будущем нападающего .

Мы пытаемся убедить Холанда продолжить выступать за «Боруссию». Я думаю, что у нас неплохие шансы сохранить его в команде. Для Бундеслиги было бы хорошо, если бы Эрлинг остался. Окончательное решение будет за Холандом.