Спортдир «Боруссии»: «У нас неплохие шансы сохранить Холанда в команде».

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель высказался о будущем нападающего Эрлинга Холанда.
Мы пытаемся убедить Холанда продолжить выступать за «Боруссию». Я думаю, что у нас неплохие шансы сохранить его в команде. Для Бундеслиги было бы хорошо, если бы Эрлинг остался. Окончательное решение будет за Холандом.
По данным СМИ, главным претендентом на подписание Холанда является «Барселона».
Не знаю про какие шансы говорит спортивный директор. Но жизнь продолжается и пора уже что-то менять Холанду, да и самой Боруссии нужны перемены, исходя из последних игр . Да и для Баварии они сейчас уже не конкурентно способны в чемпионской гонке . Холанду нужна перегрузка, а то можно зависнуть в одной команде и потерять своё время и рост в мастерстве . Холанд находится сейчас в таком возрасте когда нужен для него коллектив с более высокими по качеству партнёрами , играть и набираться опыта. Варится в одной Бундеслиги, где по большому счёту есть очевидный и постоянный один лидер , ни есть хорошо для Холанда. Думаю ему нужно переходить в АПЛ, где много силовой борьбы и за чемпионство борется несколько команд . А с его габаритами и физическими данными, это самый лучший вариант для роста. Не знаю какое примет решение сам Холанд и его агент , но то что он крайний срок летом , уж точно должен покинуть Бундеслигу это точно . И очень хочется посмотреть как и где он сможет себя проявить, а самое главное сделать правильный выбор с командой в которую он перейдёт. Можно пожелать ему только Удачи. Всем Добра !!!
Не знаю про какие шансы говорит спортивный директор. Но жизнь продолжается и пора уже что-то менять Холанду, да и самой Боруссии нужны перемены, исходя из последних игр . Да и для Баварии они сейчас уже не конкурентно способны в чемпионской гонке . Холанду нужна перегрузка, а то можно зависнуть в одной команде и потерять своё время и рост в мастерстве . Холанд находится сейчас в таком возрасте когда нужен для него коллектив с более высокими по качеству партнёрами , играть и набираться опыта. Варится в одной Бундеслиги, где по большому счёту есть очевидный и постоянный один лидер , ни есть хорошо для Холанда. Думаю ему нужно переходить в АПЛ, где много силовой борьбы и за чемпионство борется несколько команд . А с его габаритами и физическими данными, это самый лучший вариант для роста. Не знаю какое примет решение сам Холанд и его агент , но то что он крайний срок летом , уж точно должен покинуть Бундеслигу это точно . И очень хочется посмотреть как и где он сможет себя проявить, а самое главное сделать правильный выбор с командой в которую он перейдёт. Можно пожелать ему только Удачи. Всем Добра !!!