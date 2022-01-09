ПСЖ хочет подписать Лукаку. Абрамович готов продать нападающего

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вчера, 14:12

Нападающий может покинуть «Челси».

Отношения между форвардом и главным тренером «синих» Томасом Тухелем ухудшились после скандального интервью игрока. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович выражает полную поддержку Тухелю, поэтому будет выступать за продажу Лукаку, если этого захочет немецкий специалист.