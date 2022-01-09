ПСЖ хочет подписать Лукаку. Абрамович готов продать нападающего

Нападающий Ромелу Лукаку может покинуть «Челси».
Отношения между форвардом и главным тренером «синих» Томасом Тухелем ухудшились после скандального интервью игрока. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович выражает полную поддержку Тухелю, поэтому будет выступать за продажу Лукаку, если этого захочет немецкий специалист.
В подписании бельгийца заинтересован ПСЖ, который видит в Ромелу замену Килиану Мбаппе, который может перейти в «Реал» уже летом. «Челси» подписал Лукаку за 97,5 млн фунтов стерлингов, а парижане намерены предложить «синим» за трансфер игрока около 75,5 млн фунтов стерлингов. Абрамович будет готов продать Лукаку, если «Челси» удастся отбить большую часть суммы, которая была потрачена на его подписание, поэтому предложение ПСЖ устроит лондонский клуб.
Поговорил конечно, но он не главный в Челси. Абрамович готов продать нападающего, потому что для него главнее имидж клуба, и если Лукаку, или кто-нибудь сделает что-то не так, как он хочет, то мы знаем что будет тогда. Может быть так будет лучше. Если будет забивать, возможно что-то изменится, но если это правда, если Абрамович готов продать Лукаку, то даже это не поможет. Думаю так.
Поговорил конечно, но он не главный в Челси. Абрамович готов продать нападающего, потому что для него главнее имидж клуба, и если Лукаку, или кто-нибудь сделает что-то не так, как он хочет, то мы знаем что будет тогда. Может быть так будет лучше. Если будет забивать, возможно что-то изменится, но если это правда, если Абрамович готов продать Лукаку, то даже это не поможет. Думаю так.