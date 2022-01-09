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ПСЖ хочет подписать Лукаку. Абрамович готов продать нападающего

вчера, 14:12

Нападающий Ромелу Лукаку может покинуть «Челси».

Отношения между форвардом и главным тренером «синих» Томасом Тухелем ухудшились после скандального интервью игрока. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович выражает полную поддержку Тухелю, поэтому будет выступать за продажу Лукаку, если этого захочет немецкий специалист.

В подписании бельгийца заинтересован ПСЖ, который видит в Ромелу замену Килиану Мбаппе, который может перейти в «Реал» уже летом. «Челси» подписал Лукаку за 97,5 млн фунтов стерлингов, а парижане намерены предложить «синим» за трансфер игрока около 75,5 млн фунтов стерлингов. Абрамович будет готов продать Лукаку, если «Челси» удастся отбить большую часть суммы, которая была потрачена на его подписание, поэтому предложение ПСЖ устроит лондонский клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:28
туда ему и дорога
fineflat
fineflat
вчера в 20:23
Сейчас это все спекуляции на фоне интервью правды за этим мало и просто нет футболистов кто заменил бы Лукаку. Надо посмотреть внимательно на Пулисика, Зиеша это конечно не равнозначная замена Азара и Виллиана. Никто не говорит про Хаверца как он плох в этом сезоне и какое у него амплуа а он стоит как Лукаку его бы продать
1bear
1bear
вчера в 18:48
а нужен ли он в ПСЖ ???
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:42, ред.
«Челси» – явно не команда Лукаку.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:06
Думаю не стоит ему переходить в ПСЖ....да там деньгами не обидят, но уровень чемпионата не настолько высок. Думаю до лета еще будет много разных вариантов, а при хорошей игре в Челси Роман сам уденжит игрока в составе
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:46
А характер Лукаки как у Рукаки
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:39
Только тех кто любит труд - октябрятами зовут !
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:35
Зря только на коленках юлозил
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:27
а я предупреждал, но Абрамович с Тухелем не услышали...
sash71
sash71
вчера в 15:18
После тёплой беседы с уроженцем Демократической республики Конго Лукаку с несколькими уроженцами из Магадана сам Ромелу готов забыть Челси как страшный сон. Ну, а Рома по всем понятиям такого «паразита» дальше держать не стал бы. Понятное дело, что товарища с африканскими корнями нужно кому то впарить и не сильно на этом по редеть.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:13
Если Тухель сам останется в Челси, то вероятность продажи Лукаку очень высока.
Баобаб
Баобаб
вчера в 14:56
Понесло грузчика по портам.
particular
particular
вчера в 14:55
Большой бельгиец мельчает понемногу...
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:52
Владельцы псж ишо совсем?!))))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:40
Политика парижан всё чаще удивляет
протон
протон
вчера в 14:33
Надо продавать провокатора в клубе
drug01
drug01
вчера в 14:31
Болтается по командам....
ДСА
ДСА
вчера в 14:31
В убыток себе торговать тоже не хочется.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:30
Так он уже зарабатывает на челси, а не свои тратит, там в апл сумасшедшие деньги, да еще победители ЛЧ, там призовые приличные, да и резервистов продают по 5-20млн
1 984
1 984
вчера в 14:30
Надо договариваться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:25
Ромка не жадный, у него денег много...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:24
Наш нападающий утверждал, что играл не в той схеме, которую Тухель обещал ему в начале сезона, и что это мешало его игре. Менеджер в ответ полностью исключил игрока из состава в игре против «Ливерпуля». Это была решающая игра сезона, и Лукаку, похоже, снова обрел форму. Таким образом, это было громкое заявление немецкого тренера. После матча Тухель, похоже, был в хорошем настроении и подтвердил, что Лукаку по-прежнему является игроком «Челси» и что он поговорит с игроком.

Поговорил конечно, но он не главный в Челси. Абрамович готов продать нападающего, потому что для него главнее имидж клуба, и если Лукаку, или кто-нибудь сделает что-то не так, как он хочет, то мы знаем что будет тогда. Может быть так будет лучше. Если будет забивать, возможно что-то изменится, но если это правда, если Абрамович готов продать Лукаку, то даже это не поможет. Думаю так.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:21
Будет с аргентинцем разваливать команду Зидана
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 14:16
Лукаку только в Италии нормально будет смотреться. Быстрый комбинационный футбол он не тянет. Наверно и в ПСЖ будет смотреться инородным телом
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:14
До лета ещё всё сто раз поменяется.
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