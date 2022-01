Пресс-служба «Рейнджерс» объявила об уходе из клуба форварда и играющего тренера .

39-летний футболист выступал за шотландский клуб с лета 2020 года. За это время он сыграл за команду в 74 матчах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.

#RangersFC today wishes to put on record our sincere thanks to @IAmJermainDefoe as he departs the club following three years of excellent service.