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«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта с Рэшфордом

вчера, 10:36

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить трудовое соглашение с форвардом Маркусом Рэшфордом.

Этот вопрос будет приоритетным для МЮ ближайшим летом. Текущий контракт Рэшфорда с клубом действует до июня 2023 года, МЮ собирается активировать опцию о продлении его на год.

В «Юнайтед» обеспокоены плохой формой 24-летнего нападающего в текущем сезоне, но это не повлияет на продление контракта. Клуб готов дать Рэшфорду время на восстановление формы после операции, перенесенной в августе.

Англичанин играет в основе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл 11 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:51
Хороший игрок, только надо форму набрать
sash71
sash71
вчера в 16:29
Что то МЮ пытается удержать у себя не вполне находящихся в кондициях игроков. Вот и Погбе предлагают какой то умопомрачительный контракт чтоб он остался в клубе. Странноватая как по мне политика.
1 984
1 984
вчера в 10:37
Надо договариваться.
px38b8n3py6u
px38b8n3py6u
вчера в 10:37
Это верное решение
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