«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта с Рэшфордом

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить трудовое соглашение с форвардом Маркусом Рэшфордом.
Этот вопрос будет приоритетным для МЮ ближайшим летом. Текущий контракт Рэшфорда с клубом действует до июня 2023 года, МЮ собирается активировать опцию о продлении его на год.
В «Юнайтед» обеспокоены плохой формой 24-летнего нападающего в текущем сезоне, но это не повлияет на продление контракта. Клуб готов дать Рэшфорду время на восстановление формы после операции, перенесенной в августе.
Англичанин играет в основе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне АПЛ он провёл 11 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.