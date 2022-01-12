«Манчестер Юнайтед» активирует опцию продления контракта с Рэшфордом

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вчера, 10:36

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить трудовое соглашение с форвардом .

Этот вопрос будет приоритетным для МЮ ближайшим летом. Текущий контракт Рэшфорда с клубом действует до июня 2023 года, МЮ собирается активировать опцию о продлении его на год.

В «Юнайтед» обеспокоены плохой формой 24-летнего нападающего в текущем сезоне, но это не повлияет на продление контракта. Клуб готов дать Рэшфорду время на восстановление формы после операции, перенесенной в августе.