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Акинфеев: «В ближайшее время вопрос с контрактом с ЦСКА будет закрыт»

вчера, 11:16

Голкипер Игорь Акинфеев высказался о ситуации с продлением контракта с ЦСКА.

Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже всё проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт.

Текущее соглашение Акинфеева с ЦСКА истекает этим летом.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:19
Не принято в гостях наступать на больной мозоль...))
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:01
С подписанием контракта у Акинфеева никогда проблем не было. Удачи в работе Игоряну, главное без травм
7g42u3cy8dun
7g42u3cy8dun
вчера в 14:58
Игорь самый верный человек в нашем футболе!
протон
протон
вчера в 14:09
Да мы и не переживали, мы знали, кэп!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 13:28
Ни секунды не сомневался, что Игорь ещё будет радовать нас как минимум пару сезонов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:24, ред.
Игорь нужен Коням да и РПЛ потеряет без него! Не так много личностей у нас!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:18
Бутсы на гвоздь ?
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:12
За отечество не спорю. Но от спартаковцев он получал нормально.
ДСА
ДСА
вчера в 13:02
Наверняка ему урезают зарплату.
lotsman
lotsman
вчера в 12:51
Будет играть до седых волос.
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:59
Ключевой игрок для ЦСКА ...если бы не он был бы ЦСКА сейчас рядом со Спартаком...
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 11:52
Ну и славно! Главное здоровья!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:46
А никто и не сомневался, это писаки масло в огонь подливали от безделья.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43
С какой стороны будет закрыт вопрос?
Изнутри или снаружи?
Вот есть всё таки к нему уважение, да простит меня спартаковский стяг, но Игорь Владимирович относится к тем футболистам, на которых язык не "поднимается" троллить...
Бесспорно попил он кровушки "поросят" изрядно, но и за Отечество стоял достойно, как то поспокойнее было у голубого экрана....
Таможня дает добро - пусть играет))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:39
Игорь успокаивает болельщиков, хороший знак. Очевидно, что всё зависит от него самого. Своё решение он выскажет скоро. Удачи НАМ ( Продление контракта ещё на сколько то сезонов).
1 984
1 984
вчера в 11:38
Никто и не сомневается.
112910415
112910415
вчера в 11:33
зона нулевой сейсмичности
Futurista
Futurista
вчера в 11:20
Кони волнуются - раз!)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:20
Я думаю, что в ситуации с контрактом Акинфеева все зависит только от него самого. Захочет, подпишет, на тот срок и на тех условиях, которые сочтёт нужными. Его вес и авторитет в клубе незыблем.
Gahi
Gahi
вчера в 11:18
Удачи Акинфееву в команде ЦСКА.
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