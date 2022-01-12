Акинфеев: «В ближайшее время вопрос с контрактом с ЦСКА будет закрыт»

Голкипер Игорь Акинфеев высказался о ситуации с продлением контракта с ЦСКА.
Пусть болельщики не волнуются. С руководством клуба уже всё проговорили, в ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт.
Текущее соглашение Акинфеева с ЦСКА истекает этим летом.
Изнутри или снаружи?
Вот есть всё таки к нему уважение, да простит меня спартаковский стяг, но Игорь Владимирович относится к тем футболистам, на которых язык не "поднимается" троллить...
Бесспорно попил он кровушки "поросят" изрядно, но и за Отечество стоял достойно, как то поспокойнее было у голубого экрана....
Таможня дает добро - пусть играет))
Изнутри или снаружи?
Вот есть всё таки к нему уважение, да простит меня спартаковский стяг, но Игорь Владимирович относится к тем футболистам, на которых язык не "поднимается" троллить...
Бесспорно попил он кровушки "поросят" изрядно, но и за Отечество стоял достойно, как то поспокойнее было у голубого экрана....
Таможня дает добро - пусть играет))