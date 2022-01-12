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«Было очень страшно». «Уфа» столкнулась с землетрясением на сборах в Турции

вчера, 18:57

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный сообщил, что футболисты и сотрудники клуба столкнулись с землетрясением в турецком Белеке, где команда проводит сборы. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла находился у берегов Кипра, а волны дошли до турецкого города.

Многие впервые с таким столкнулись, в том числе и я. Шок испытали от того, что не понимаешь, как поступить, когда все ходуном ходит. Вся техника скакала на столе: видеокамеры, зарядники, микрофоны, освещение.

Было очень страшно. Бегу к двери, а кажется, что она из косяка выпрыгивает. Трясло недолго, минуту максимум, может, меньше. Один наш футболист, не буду называть его имени, рассказал утром, как в нижнем белье в ванную побежал. Потому что ранее где-то читал, что во время землетрясения ванная – самое безопасное место. Только успел в ванную запрыгнуть, как все прекратилось.

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Уфа
Источник: bashinform.ru
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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:30
Ну хоть что-то новое увидели.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:28
Ванная-это в хрущёвках самое безопасное место,ибо туалет и ванная -отдельный монолитный блок,который про разрушении связей остаётся целым .Но и обычных квартирах в ванной подыхать комфортней,если плитой накроет,если не жестянка,или пластик.НА Камчатку их всех,на адаптацию к сложным условиям!
старина
старина
вчера в 19:25
Это вы еще с Галатасараем не играли на ихнем Али Сами Ен.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:11
Ну да это очень страшно!В такие минуты ты чувствуешь себя незащищенным и жалким против стихии!
протон
протон
вчера в 19:01
Это Василий Уткин поднимался в комментаторскую будку
Cat01
Cat01
вчера в 18:59
Надо дома сидеть
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