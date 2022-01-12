«Было очень страшно». «Уфа» столкнулась с землетрясением на сборах в Турции

Руководитель пресс-службы «Уфы» Сергей Тыртышный сообщил, что футболисты и сотрудники клуба столкнулись с землетрясением в турецком Белеке, где команда проводит сборы. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 балла находился у берегов Кипра, а волны дошли до турецкого города.

Многие впервые с таким столкнулись, в том числе и я. Шок испытали от того, что не понимаешь, как поступить, когда все ходуном ходит. Вся техника скакала на столе: видеокамеры, зарядники, микрофоны, освещение.

Было очень страшно. Бегу к двери, а кажется, что она из косяка выпрыгивает. Трясло недолго, минуту максимум, может, меньше. Один наш футболист, не буду называть его имени, рассказал утром, как в нижнем белье в ванную побежал. Потому что ранее где-то читал, что во время землетрясения ванная – самое безопасное место. Только успел в ванную запрыгнуть, как все прекратилось.