«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» умершему болельщику

«Крылья Советов» посвятили победу над казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги болельщику Вячеславу Непогожеву, умершему на стадионе во время игры. Об этом сообщил капитан самарского клуба Дмитрий Кабутов.
Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика. От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного, мы скорбим вместе с вами. Победу над «Рубином» в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева.
11 декабря «Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счетом 2:0. В концовке матча 51-летнему болельщику самарского клуба стало плохо. До самого конца игры и после её завершения болельщику делали массаж сердца и ожидали реанимацию, но спасти ему жизнь так и не смогли.