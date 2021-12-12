«Крылья Советов» посвятили победу над «Рубином» умершему болельщику

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вчера, 14:46

«Крылья Советов» посвятили победу над казанским «Рубином» в матче 18-го тура Российской Премьер Лиги болельщику Вячеславу Непогожеву, умершему на стадионе во время игры. Об этом сообщил капитан самарского клуба .

Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика. От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного, мы скорбим вместе с вами. Победу над «Рубином» в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева.

11 декабря «Крылья Советов» обыграли «Рубин» со счетом 2:0. В концовке матча 51-летнему болельщику самарского клуба стало плохо. До самого конца игры и после её завершения болельщику делали массаж сердца и ожидали реанимацию, но спасти ему жизнь так и не смогли.