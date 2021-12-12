Стали известны подробности смерти болельщика на стадионе «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» прокомментировали смерть болельщика на стадионе после игры с «Рубином».

Во время матча «Крылья Советов» – «Рубин» произошла трагедия. Остановилось сердце болельщика Вячеслава. Ему был 51 год.

В 16:40 к стюарду обратились болельщики и сообщили о том, что мужчине стало плохо. Стюард сообщил о происшествии в координационный штаб. В 16:44 к болельщику прибыла бригада медицинских работников для оказания помощи. В 16:56 прибыла еще одна бригада медицинских работников. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался.