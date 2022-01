«Реал» второй раз в истории пять раз подряд обыграл «Барселону»

«Реал» обыграл «Барселону» (3:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

Таким образом, «сливочные» обыграли каталонский клуб уже пять раз подряд во всех соревнованиях, что случилось второй раз в истории. Первый раз «Реал» одержал семь побед подряд над «Барселоной» в период с 1962 по 1965 год.

