Тухель установил уникальное достижение в «Челси»

«Челси» два раза обыграл «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0) в матчах полуфинала Кубка Лиги.

Таким образом, наставник «синих» всего через 350 дней после своей первой игры во главе лондонского клуба вывел «Челси» в финалы Кубка Лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов, что не удавалось ни одному тренеру команды ранее.

