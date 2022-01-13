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Тухель установил уникальное достижение в «Челси»

сегодня, 08:32
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» два раза обыграл «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0) в матчах полуфинала Кубка Лиги.

Таким образом, наставник «синих» Томас Тухель всего через 350 дней после своей первой игры во главе лондонского клуба вывел «Челси» в финалы Кубка Лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов, что не удавалось ни одному тренеру команды ранее.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:08
Тоже мне..достижения...финалы...350 игр...))
Вон Семак...в первые 350 секунд в Зените...как зачемпионился...так и чемпионит...
Lewa2708
Lewa2708 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:40
Какие только факты не приписывают к достижениям)
Я например, вчера узнал о двух единственных футболистах, которые выиграли чемпионские титулы в пяти разных странах
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:21
Осталось только взять трофей и будет новый рекорд!
ДСА
ДСА
сегодня в 09:06
И кто-то же ведет учет таким достижениям.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Рекорды идут косяками...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:57
Тухель хорошо пригодился Челси
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