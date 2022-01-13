Тухель установил уникальное достижение в «Челси»

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сегодня, 08:32

«Челси» два раза обыграл «Тоттенхэм» (2:0 и 1:0) в матчах полуфинала Кубка Лиги.

Таким образом, наставник «синих» всего через 350 дней после своей первой игры во главе лондонского клуба вывел «Челси» в финалы Кубка Лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов, что не удавалось ни одному тренеру команды ранее.