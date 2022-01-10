Клубы Серии А обезумели. Нанесли более 5 000 ударов и забивают по три гола за матч

Стали невероятно результативными.
Не стесняются хоккейной разницы
«Рома» создала четыре явных момента у ворот «Ювентуса» и могла забить 4 гола, но Щесны взял удар с «точки». Туринцы забили четыре мяча и умудрились собрать моментов с тем же качеством, что у команды Моуриньо, хотя проигрывали 1:3 в гостях, а позже оказались в меньшинстве перед пенальти. И матч, который завершился победой подопечных Аллегри 4:3, уже никого в этом сезоне не удивил. Была ведь перестрелка «Лацио» и «Удинезе» — 4:4. Там тоже увидели красные карточки, а команда Сарри отыгралась, хотя уступала дома 1:3. Но удержать победу не сумели, пропустили на 99-й минуте поединка.
Копируют подход Бундеслиги
Серия А не самая результативная лига сезона, ведь немцы забивают по 3.09 мяча за игру. Но 3.05 для «кальчо» — тоже крутой показатель. В немецкой высшей лиге команды наносят от десяти до пятнадцати ударов за матч, а «Бавария» собирает почти по двадцать попыток. По точным ударам диапазон без учета дикой банды Нагельсманна – 3.2-5.6 метких выстрелов за поединок. В Серии А нового сезона участники набирают от десяти до семнадцати выстрелов, а статистика точных ударов не хуже, чем у немцев, диапазон от 2.8 до 6.7. «Дженоа», «Салернитана» и «Кальяри» выпадают, а вот остальные атакуют в стиле Бундеслиги. Только у аутсайдеров и «Торино» качество моментов равно или ниже, чем xG. Остальные «перевыполняют норму».
Сказались замены наставников
Сарри, Индзаги и Аллегри, не говоря о пятерке тренеров, которые пришли по ходу сезона – Шевченко как ярчайший пример, невероятно сложно контролировать команды. Моуриньо в «Роме» с июля, как и Спаллетти в «Наполи». Итальяно и Дионизи тоже новички в «Фиорентине» и «Сассуоло». Проще назвать клубы, где тренеры работают давно, но Пиоли и Гасперини тоже столкнулись с переменами, которые повлияли на характер игры их команд в защите. Когда такая тренерская чехарда – ждите сюрпризов в матчах с глазу на глаз.
Защитные линии часто «плывут»
Кто в Серии А умеет играть в защите? Пожалуй, только «Наполи», «Интер» и «Торино», хотя и здесь есть оговорки. Оборону «Ювентуса» нельзя назвать надежной, они скорее скучные. «Милан», «Фиорентина» и, тем более, «Аталанта», хотя эти команды пропустили меньше многих, точно не в списке адептов надежной оборонительной игры. В топ-5 по xGA (суммарное качество моментов оппонентов) в двадцатке лучших только четыре итальянских клуба, названные выше. Но вот по пропущенным достойно держатся только «Наполи» и «Интер». А чему удивляться, если та же «Аталанта» потеряла одновременно и голкипера, и ключевого защитника Ромеро?
Высокий прессинг стал нормой
В поисках объяснения результативности неизменно приходишь к рисунку игры. «Торино», «Аталанта», «Милан», «Верона» и «Наполи» — команды, которые ставят на активную игру в отборе на последней трети поля от собственных ворот. В РПЛ, где высокий прессинг тоже стал модным, десять клубов позволяют соперникам совершать менее десяти пасов до первого отбора в среднем, а в Серии А таких команд одиннадцать. Конечно, кому-то футбольная религия (как «Удинезе») не позволяет играть в таком стиле, но в результате получают шесть голов от «Аталанты» в матче с двумя ассистами Миранчука, которому пора искать новый клуб. Кроме «Ромы» и «Лацио», все лидеры стараются отбирать мяч сразу. Но Моуриньо и Сарри, хоть и тренеры старой школы, сами не отказались бы от правильной высокой игры, просто пока не получается.
Голкиперы не виноваты в безумии
Еще более зрелищной Серию А делает понимание, что в этом сезоне не вратари в основе шоу. У голкиперов «Венеции», «Специи» и «Вероны» уже более 75 сэйвов на брата. Стражи ворот «Милана», «Ромы» и «Интера» спасали более пятидесяти раз. Процент отраженных ударов колеблется от впечатляющих процентов у Хандановича до показателей вратарей «Лацио» на уровне с теми, что были у бедняги Максименко в «Спартаке». Но нельзя сказать, что именно Пепе Рейна – причина неудач «орлов» в защите. Вратари по-прежнему сильные, пускай Буффона и Доннаруммы в Серии А больше нет. Дело в характере сезона. Есть исключения – «Наполи» и «Интер» стараются через раз взять «сухарь», но даже у «Милана» лишь 3 из 10 игр завершаются без пропущенных мячей.
У многих невероятные линии атаки
В Серии А одиннадцать клубов создают по 20 крайне опасных атак, а «Удинезе» на пороге – у них средний показатель 19.83. Конечно, что часто помогают защитники, но ошибки еще надо использовать. «Интер» вчера вел против «Лацио», а потом Иммобиле идеально воспользовался ляпами сразу троих игроков обороны чемпионов. Есть еще Влахович, Симеоне, Мартинес, Берарди, Сапата, Жоау Педру, Джеко, Осимхен, Скамакка, Дестро, Бету, Абрахам и сам Ибрагимович. И это только центральные нападающие, а есть еще ассистенты – Чалханоглу, Барелла, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Кандрева, Пеллегрини, Малиновский и Инсинье. Класс высокий, поэтому следующий факт не удивляет.
У одиннадцати клубов достойная реализация
Если делаете прогнозы на Серию А, то учтите, что «Специа», «Верона», «Сассуоло», «Лацио», «Салернитана» и «Кальяри» в 90 % случаев (а два последних списке – еще чаще) пропускают минимум один гол. Средняя сумма голов в игре выше трех у 14 клубов из 20. Даже в Бундеслиге таких команд лишь десять. Итальянцам помогает меткость. В РПЛ соотношение голов к точным ударам выше или равно 0.3 лишь у троих клубов – «Локомотива», «Нижнего Новгорода» и «Зенита». В Серии А таких команд одиннадцать! У «Милана», «Лацио» и «Вероны» (хотя это совершенно разные по стилю коллективы) реализация зашкаливает. «Россонери» 82 раза пробили в створ, а забили уже 40 мячей. Попадать не умеют только аутсайдеры, а бездарно в атаке играет только «Дженоа». Дальше все зависит от стиля. У «Лацио» безумный процент точных ударов, а «Сассуоло» создает больше явных моментов, а попадает реже.
Половина команд может смело вступать в партию результативной игры, это впечатляет. Стереотипы о Серии А пора забывать, в Италии рождают голы на любой вкус в огромном количестве. Мания может сказаться на результатах сезона, ведь «Интер» — фаворит, но борьба за место в четвертке будет напряженной, а «Наполи» и «Милан» пока не потеряли надежду на чудо. Матчи Серии А смотреть интересно, ведь даже если окутывает традиционная монотонность, или имитируют игру в защите времен Мальдини, то в любой момент игра может взорваться и устроят перестрелку с десятком явных моментов.
В третьем сезоне подряд средняя результативность Серии А держится выше 3 голов за матч. Не удивляет, что тамошние клубы заинтересовали покупателей. Впечатляющая трансформация лиги, которая родила чемпионов Европы 2020 года.
Катеначчо придуманное в Италии в 60-х, правда опять же аргентинским тренером Эленио Эррере сегодня стало не актуально, что кстати негативно отражается на сборной. Если раньше Италия была стабильной, то теперь это порой непрогнозируемая команда. Другим сборным стало легче играть с итальянцами, сами пытаются играть и другим дают, не то, что раньше.
Катеначчо придуманное в Италии в 60-х, правда опять же аргентинским тренером Эленио Эррере сегодня стало не актуально, что кстати негативно отражается на сборной. Если раньше Италия была стабильной, то теперь это порой непрогнозируемая команда. Другим сборным стало легче играть с итальянцами, сами пытаются играть и другим дают, не то, что раньше.