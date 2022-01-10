Клубы Серии А обезумели. Нанесли более 5 000 ударов и забивают по три гола за матч

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вчера, 09:55

Стали невероятно результативными.

Не стесняются хоккейной разницы

«Рома» создала четыре явных момента у ворот «Ювентуса» и могла забить 4 гола, но Щесны взял удар с «точки». Туринцы забили четыре мяча и умудрились собрать моментов с тем же качеством, что у команды Моуриньо, хотя проигрывали 1:3 в гостях, а позже оказались в меньшинстве перед пенальти. И матч, который завершился победой подопечных Аллегри 4:3, уже никого в этом сезоне не удивил. Была ведь перестрелка «Лацио» и «Удинезе» — 4:4. Там тоже увидели красные карточки, а команда Сарри отыгралась, хотя уступала дома 1:3. Но удержать победу не сумели, пропустили на 99-й минуте поединка.

Копируют подход Бундеслиги

Серия А не самая результативная лига сезона, ведь немцы забивают по 3.09 мяча за игру. Но 3.05 для «кальчо» — тоже крутой показатель. В немецкой высшей лиге команды наносят от десяти до пятнадцати ударов за матч, а «Бавария» собирает почти по двадцать попыток. По точным ударам диапазон без учета дикой банды Нагельсманна – 3.2-5.6 метких выстрелов за поединок. В Серии А нового сезона участники набирают от десяти до семнадцати выстрелов, а статистика точных ударов не хуже, чем у немцев, диапазон от 2.8 до 6.7. «Дженоа», «Салернитана» и «Кальяри» выпадают, а вот остальные атакуют в стиле Бундеслиги. Только у аутсайдеров и «Торино» качество моментов равно или ниже, чем xG. Остальные «перевыполняют норму».

Сказались замены наставников

Сарри, Индзаги и Аллегри, не говоря о пятерке тренеров, которые пришли по ходу сезона – Шевченко как ярчайший пример, невероятно сложно контролировать команды. Моуриньо в «Роме» с июля, как и Спаллетти в «Наполи». Итальяно и Дионизи тоже новички в «Фиорентине» и «Сассуоло». Проще назвать клубы, где тренеры работают давно, но Пиоли и Гасперини тоже столкнулись с переменами, которые повлияли на характер игры их команд в защите. Когда такая тренерская чехарда – ждите сюрпризов в матчах с глазу на глаз.

Защитные линии часто «плывут»

Кто в Серии А умеет играть в защите? Пожалуй, только «Наполи», «Интер» и «Торино», хотя и здесь есть оговорки. Оборону «Ювентуса» нельзя назвать надежной, они скорее скучные. «Милан», «Фиорентина» и, тем более, «Аталанта», хотя эти команды пропустили меньше многих, точно не в списке адептов надежной оборонительной игры. В топ-5 по xGA (суммарное качество моментов оппонентов) в двадцатке лучших только четыре итальянских клуба, названные выше. Но вот по пропущенным достойно держатся только «Наполи» и «Интер». А чему удивляться, если та же «Аталанта» потеряла одновременно и голкипера, и ключевого защитника Ромеро?

Высокий прессинг стал нормой

В поисках объяснения результативности неизменно приходишь к рисунку игры. «Торино», «Аталанта», «Милан», «Верона» и «Наполи» — команды, которые ставят на активную игру в отборе на последней трети поля от собственных ворот. В РПЛ , где высокий прессинг тоже стал модным, десять клубов позволяют соперникам совершать менее десяти пасов до первого отбора в среднем, а в Серии А таких команд одиннадцать. Конечно, кому-то футбольная религия (как «Удинезе») не позволяет играть в таком стиле, но в результате получают шесть голов от «Аталанты» в матче с двумя ассистами Миранчука, которому пора искать новый клуб. Кроме «Ромы» и «Лацио», все лидеры стараются отбирать мяч сразу. Но Моуриньо и Сарри, хоть и тренеры старой школы, сами не отказались бы от правильной высокой игры, просто пока не получается.

Голкиперы не виноваты в безумии

Еще более зрелищной Серию А делает понимание, что в этом сезоне не вратари в основе шоу. У голкиперов «Венеции», «Специи» и «Вероны» уже более 75 сэйвов на брата. Стражи ворот «Милана», «Ромы» и «Интера» спасали более пятидесяти раз. Процент отраженных ударов колеблется от впечатляющих процентов у Хандановича до показателей вратарей «Лацио» на уровне с теми, что были у бедняги Максименко в «Спартаке». Но нельзя сказать, что именно Пепе Рейна – причина неудач «орлов» в защите. Вратари по-прежнему сильные, пускай Буффона и Доннаруммы в Серии А больше нет. Дело в характере сезона. Есть исключения – «Наполи» и «Интер» стараются через раз взять «сухарь», но даже у «Милана» лишь 3 из 10 игр завершаются без пропущенных мячей.

У многих невероятные линии атаки

В Серии А одиннадцать клубов создают по 20 крайне опасных атак, а «Удинезе» на пороге – у них средний показатель 19.83. Конечно, что часто помогают защитники, но ошибки еще надо использовать. «Интер» вчера вел против «Лацио», а потом Иммобиле идеально воспользовался ляпами сразу троих игроков обороны чемпионов. Есть еще Влахович, Симеоне, Мартинес, Берарди, Сапата, Жоау Педру, Джеко, Осимхен, Скамакка, Дестро, Бету, Абрахам и сам Ибрагимович. И это только центральные нападающие, а есть еще ассистенты – Чалханоглу, Барелла, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Кандрева, Пеллегрини, Малиновский и Инсинье. Класс высокий, поэтому следующий факт не удивляет.

У одиннадцати клубов достойная реализация

Если делаете прогнозы на Серию А, то учтите, что «Специа», «Верона», «Сассуоло», «Лацио», «Салернитана» и «Кальяри» в 90 % случаев (а два последних списке – еще чаще) пропускают минимум один гол. Средняя сумма голов в игре выше трех у 14 клубов из 20. Даже в Бундеслиге таких команд лишь десять. Итальянцам помогает меткость. В РПЛ соотношение голов к точным ударам выше или равно 0.3 лишь у троих клубов – «Локомотива», «Нижнего Новгорода» и «Зенита». В Серии А таких команд одиннадцать! У «Милана», «Лацио» и «Вероны» (хотя это совершенно разные по стилю коллективы) реализация зашкаливает. «Россонери» 82 раза пробили в створ, а забили уже 40 мячей. Попадать не умеют только аутсайдеры, а бездарно в атаке играет только «Дженоа». Дальше все зависит от стиля. У «Лацио» безумный процент точных ударов, а «Сассуоло» создает больше явных моментов, а попадает реже.

Половина команд может смело вступать в партию результативной игры, это впечатляет. Стереотипы о Серии А пора забывать, в Италии рождают голы на любой вкус в огромном количестве. Мания может сказаться на результатах сезона, ведь «Интер» — фаворит, но борьба за место в четвертке будет напряженной, а «Наполи» и «Милан» пока не потеряли надежду на чудо. Матчи Серии А смотреть интересно, ведь даже если окутывает традиционная монотонность, или имитируют игру в защите времен Мальдини, то в любой момент игра может взорваться и устроят перестрелку с десятком явных моментов.

В третьем сезоне подряд средняя результативность Серии А держится выше 3 голов за матч. Не удивляет, что тамошние клубы заинтересовали покупателей. Впечатляющая трансформация лиги, которая родила чемпионов Европы 2020 года.