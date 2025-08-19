«Наполи» собирается купить нового нападающего из-за травмы Лукаку

1755626063

вчера, 20:54

Бельгийский нападающий «Наполи» может пропустить около трех месяцев из-за травмы бедра.

В такой ситуации неаполитанский клуб приступил к поискам нового форварда.

Первый вариант – купить у «Генка» нигерийца , который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 21 гол в 40 матчах. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 млн евро.