«Наполи» собирается купить нового нападающего из-за травмы Лукаку

Бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку может пропустить около трех месяцев из-за травмы бедра.
В такой ситуации неаполитанский клуб приступил к поискам нового форварда.
Первый вариант – купить у «Генка» нигерийца Толуваласе Арокодаре, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 21 гол в 40 матчах. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 млн евро.
Есть и альтернатива – договориться с «Манчестер Юнайтед» о переходе датчанина Расмуса Хёйлунда. МЮ готов рассмотреть не только продажу, но и вариант с арендой.