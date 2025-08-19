 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Наполи» собирается купить нового нападающего из-за травмы Лукаку

вчера, 20:54

Бельгийский нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку может пропустить около трех месяцев из-за травмы бедра.

В такой ситуации неаполитанский клуб приступил к поискам нового форварда.

Первый вариант – купить у «Генка» нигерийца Толуваласе Арокодаре, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 21 гол в 40 матчах. Сумма потенциального трансфера оценивается в 25 млн евро.

Есть и альтернатива – договориться с «Манчестер Юнайтед» о переходе датчанина Расмуса Хёйлунда. МЮ готов рассмотреть не только продажу, но и вариант с арендой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«РБ Лейпциг» ведёт с «Челси» переговоры о возвращении Нкунку
Вчера, 20:40
СлухиГарначо отказался уходить в «Баварию», МЮ продолжает переговоры с «Челси»
Вчера, 20:25
Слухи«Ювентус» отказался продавать Локателли в «Аль-Ахли» за 25 млн евро
18 августа
СлухиНападающий «Милана» близок к переходу в «Лидс»
18 августа
СлухиЗащитник Бенжамен Павар был предложен «Барселоне»
18 августа
СлухиДжейдон Санчо отказался от перехода в «Рому»
18 августа
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Датчанина в аренду будет достаточно...
Vilar
Vilar
вчера в 21:06
За 25 лямов на три месяца купить нападающего, а потом посадить на лавку или продать?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 