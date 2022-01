Окслейд-Чемберлен забил 1-й гол на «Энфилде» в рамках АПЛ за полтора года

«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» (3:0) в матче 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Один из мячей в ворота гостей отправил полузащитник «красных» . 28-летний хавбек забил свой первый гол на «Энфилде» в рамках АПЛ с июля 2020 года. Тогда Алекс отличился в матче против «Челси».

Alex Oxlade-Chamberlain has scored a Premier League goal at Anfield for the first time since July 2020 against Chelsea.



The Ox is back. 🐂 pic.twitter.com/rPlnv3Nfcl