Аллегри провёл трёхсотый матч во главе «Ювентуса»

«Ювентус» обыграл «Удинезе» (2:0) в матче 22-го тура Серии А.

Эта игра стала трёхсотой у руля туринского клуба для (208 побед). Среди всех тренеров «Ювентуса», которые достигли отметки в 300 матчей (Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи и другие), Аллегри имеет самый высокий процент побед (69%).

300 — Massimiliano #Allegri reached tonight his 300th game as #Juventus manager and he won his 208th match: among the three coaches who have reached this milestone for Juventus (Trapattoni and Lippi the others), he is the one with the highest percentage of wins (69%). DNA. pic.twitter.com/vzxq3uGxuX