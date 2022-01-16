Мбаппе забивает 10+ голов в Лиге 1 уже шесть сезонов подряд

ПСЖ обыграл «Брест» в 21-м туре Лиги 1.
В этом поединке отличился форвард хозяев Килиан Мбаппе, который забил уже 10 голов в этом сезоне чемпионата Франции.
Любопытно, что футболист добрался до этой отметки в шестой раз подряд в своей карьере.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Брест
|Матч завершен
ПСЖ обыграл «Брест» в 21-м туре Лиги 1.
В этом поединке отличился форвард хозяев Килиан Мбаппе, который забил уже 10 голов в этом сезоне чемпионата Франции.
Любопытно, что футболист добрался до этой отметки в шестой раз подряд в своей карьере.
В наше время всё возможно. Но я почему-то уверен на все сто , что он уйдёт летом в Реал.
В наше время всё возможно. Но я почему-то уверен на все сто , что он уйдёт летом в Реал.