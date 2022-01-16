Мбаппе забивает 10+ голов в Лиге 1 уже шесть сезонов подряд

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сегодня, 09:04

ПСЖ обыграл «Брест» в 21-м туре Лиги 1.

В этом поединке отличился форвард хозяев , который забил уже 10 голов в этом сезоне чемпионата Франции.

Любопытно, что футболист добрался до этой отметки в шестой раз подряд в своей карьере.