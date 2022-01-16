ГлавнаяНовостиСтатистикаФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе забивает 10+ голов в Лиге 1 уже шесть сезонов подряд

сегодня, 09:04
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

ПСЖ обыграл «Брест» в 21-м туре Лиги 1.

В этом поединке отличился форвард хозяев Килиан Мбаппе, который забил уже 10 голов в этом сезоне чемпионата Франции.

Любопытно, что футболист добрался до этой отметки в шестой раз подряд в своей карьере.

Все новости
Аллегри провёл трёхсотый матч во главе «Ювентуса»
Сегодня, 00:56 Комментарии2
Только 1 игрок в истории АПЛ забил больше голов со штрафных, чем Уорд-Праус
Вчера, 22:43 Комментарии3
Мюллер отдал 150 результативных передач в Бундеслиге
Вчера, 21:49 Комментарии6
«Челси» выиграл только один из последних шести матчей АПЛ
Вчера, 21:19 Комментарии9
Нойер проводит трёхсотый матч за «Баварию» в рамках Бундеслиги
Вчера, 18:38 ФотоКомментарии8
«Бавария» установила рекорд по самой длительной голевой серии в Бундеслиге
Вчера, 18:00 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:28
Для него это хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:26
Давай , Килиан работай всё равно мячик золотой достанется гномообразному карлику.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 10:20
Пора менять что-то: например - Лигу 1 на Ла Лигу.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:20
Приветствую. Время покажет..
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Доброго дня.
В наше время всё возможно. Но я почему-то уверен на все сто , что он уйдёт летом в Реал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:02
В такой команде и с такими партнёрами грех не забивать...
D.E.S.P.E.R.A.D.O
D.E.S.P.E.R.A.D.O
сегодня в 09:56
Тащит ПСЖ, в отличии от аргентинского полена.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:53
Неплохо, для начинания. Но сможет ли он превзойти своего кумира, Роналду, который, пусть и не подряд, но был лучшим бомбардиром ЛЧ 7 раз
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:29
Не факт про Реал
1 984
1 984
сегодня в 09:15
Мои поздравления.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:12
Мбаппе красавчик, так держать, но с нового сезона за Реал. Удачи.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100