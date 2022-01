Полузащитник «Манчестер Сити» отличился в матче против «Челси».

Таким образом, бельгиец забил уже пять голов в ворота «синих» во время своей карьеры в «Ман Сити». Любопытно, что хавбек ранее выступал за лондонцев.

Fifth goal against Chelsea.



Kevin De Bruyne loves to score against his former club 😤 pic.twitter.com/ZAf35cF8Sl