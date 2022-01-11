EFL не будет расследовать перенос матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка Лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».
Встреча должна была состояться 6 января, но была перенесена из-за того, что мерсисайдский клуб оповестил EFL о стремительном росте положительных тестов на коронавирус в команде.
Несколько клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако руководство лиги устроили данные, которые предоставил «Ливерпуль».
Клопп достаточно умный мужик, чтобы вот так тупо слить схему с переносом матчей, которая ему - будем честны - выгодна в текущей ситуации.
Клопп достаточно умный мужик, чтобы вот так тупо слить схему с переносом матчей, которая ему - будем честны - выгодна в текущей ситуации.