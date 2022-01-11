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EFL не будет расследовать перенос матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

вчера, 19:15

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка Лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Встреча должна была состояться 6 января, но была перенесена из-за того, что мерсисайдский клуб оповестил EFL о стремительном росте положительных тестов на коронавирус в команде.

Несколько клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако руководство лиги устроили данные, которые предоставил «Ливерпуль».

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4npzqgzhq63u
4npzqgzhq63u
сегодня в 03:06
Им там виднее
протон
протон
вчера в 20:12
Рискну предположить, что проблема не в Ливерпуле, а в общем бардаке с системой тестирования, которую за два года пандемии в самой богатой лиге мира не смогли довести до ума - у кого-то переносят матчи, у кого-то не переносят...Челси наверняка бомбит.
Клопп достаточно умный мужик, чтобы вот так тупо слить схему с переносом матчей, которая ему - будем честны - выгодна в текущей ситуации.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:17
моглли бы и расследовать
beefs
beefs
вчера в 19:17
это их внутреннее дело...
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