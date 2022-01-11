EFL не будет расследовать перенос матча «Ливерпуль» – «Арсенал»

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вчера, 19:15

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка Лиги «Ливерпуль» — «Арсенал».

Встреча должна была состояться 6 января, но была перенесена из-за того, что мерсисайдский клуб оповестил EFL о стремительном росте положительных тестов на коронавирус в команде.

Несколько клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако руководство лиги устроили данные, которые предоставил «Ливерпуль».