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Черчесов в третий раз привился от коронавируса

вчера, 15:54

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вновь сделал прививку от коронавируса.

Венгерский клуб опубликовал видео в соцсетях, на котором 58-летний российский специалист делает прививку.

В «Ференцвароше» отмечают, что бывший тренер сборной России прививается уже в третий раз.

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Все комментарии
Vave666
Vave666 ответ AlVi77 (раскрыть)
сегодня в 00:41
ахахахаха лучший)
AlVi77
AlVi77
вчера в 22:28
Скажите уже ему, что от прививки корона с головы не упадет
galem72
galem72
вчера в 22:22
До жирика ему не добраться. Тот п***л в уши по скрепному телеящику, что уже 7 раз укололся от коронавируса. ))
shur
shur
вчера в 19:28, ред.
...не уместная заметка, хотите пошлости плиз, только вакцинация дело национальное.
112910415
112910415
вчера в 19:26
ему это повредить не может )
Futurista
Futurista
вчера в 18:28
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:19
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж
      вчера в 18:04
      До чего жадность доводит
      ДАША Д
      ДАША Д
      вчера в 17:32
      Очень хочется по заграницам ездить.
      Futurista
      Futurista ответ Сантус (раскрыть)
      вчера в 16:48
      Там можно бустерную джонсоном еще сделать однокомпонентным...не прозвучало, но если третий раз прививается, то это по любому уже бустерная и есть...
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 16:47
      Это видно с запасом
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:46
      Контракт от рфс ещё отрабатывает
      Vladimir808
      Vladimir808 ответ mihaluch (раскрыть)
      вчера в 16:46, ред.
      Нет, осетинского самогона!!! Арак называется, зверь напиток!)))
      a3r3v3
      a3r3v3
      вчера в 16:45
      Да хоть клизму пусть делает,пофигу
      Сантус
      Сантус ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 16:45
      Всё возможно,я не знаю как они петляют между необходимостью и требованиями ЕС,но раз слово бустерная не прозвучало,стоит предположить что это нечто другое.Тем более сразу после подписания контракта.Там ещё вопрос по его жительству в Австрии и их отношению к вакцинам..но это наверное уже другая история.)
      Futurista
      Futurista ответ Сантус (раскрыть)
      вчера в 16:35, ред.
      Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом он написал в Facebook...

      Венгрия, в отличие от других стран ЕС, применяет в рамках кампании по вакцинации от коронавируса не только препараты, уже одобренные европейским регулятором EMA. Так, венгерские врачи используют вакцину из Китая, а также - российскую вакцину "Спутник V"...
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:34
      Надо еще парочку...Саламычу одна как слону дробина...
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 16:30
      Но а после прививки водочки накатил.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 16:29
      Всё правильно, на бога надейся, а сам не плашай !!!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 16:14
      Испытают вакцину...отправят домой...
      Теперь хоть понятен смысл подписания специалиста..
      Сантус
      Сантус ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 16:11
      У усатого скорее всего Спутник,а он не катит в Европах.Вот венгры и прививают его к соответствию.
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      вчера в 16:07
      Какое это отношение имеет к футболу?
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 16:01
      Люди ещё ни одной прививки не сделали а усач уже третью коле, отчего такие привелегии?)
      Штрафной_удар
      Штрафной_удар
      вчера в 15:56
      Всё становится на свои места..)
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