Черчесов в третий раз привился от коронавируса

Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вновь сделал прививку от коронавируса.
Венгерский клуб опубликовал видео в соцсетях, на котором 58-летний российский специалист делает прививку.
В «Ференцвароше» отмечают, что бывший тренер сборной России прививается уже в третий раз.
УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан...
В Барселоне тоже своя статья)...
УК РФ Статья 207.1. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан...
В Барселоне тоже своя статья)...
Вакцинация от ковида эта самоубийство.
Вакцинация от ковида эта самоубийство.
Венгрия, в отличие от других стран ЕС, применяет в рамках кампании по вакцинации от коронавируса не только препараты, уже одобренные европейским регулятором EMA. Так, венгерские врачи используют вакцину из Китая, а также - российскую вакцину "Спутник V"...
Венгрия, в отличие от других стран ЕС, применяет в рамках кампании по вакцинации от коронавируса не только препараты, уже одобренные европейским регулятором EMA. Так, венгерские врачи используют вакцину из Китая, а также - российскую вакцину "Спутник V"...
Теперь хоть понятен смысл подписания специалиста..
Теперь хоть понятен смысл подписания специалиста..