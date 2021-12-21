Черчесов в третий раз привился от коронавируса

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вчера, 15:54

Новый главный тренер «Ференцвароша» вновь сделал прививку от коронавируса.

Венгерский клуб опубликовал видео в соцсетях, на котором 58-летний российский специалист делает прививку.

В «Ференцвароше» отмечают, что бывший тренер сборной России прививается уже в третий раз.