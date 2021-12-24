«Гордимся тем, чего добиваемся вместе». «Атлетико» — о Симеоне

«Атлетико» в клубных соцсетях отметил 10-летний юбилей работы главного тренера Диего Симеоне с командой.
«Сегодня мы как никогда гордимся тем, чего добиваемся вместе. Десятилетие, полное испытаний и успехов», — говорится в сообщении клуба.
Симеоне возглавил мадридский клуб 10 лет назад, 23 декабря 2011 года.
За это время под руководством аргентинского специалиста «матрасники» провели 552 матча, 274 из которых на ноль. Мадридский клуб дважды выигрывал Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу Европы, а также по одному разу Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов.
Атлетико привлекает тем, что не будучи фаворитом, одна из немногих команд, которая реально способна пройти все эти машины типа Баварии, Ливерпуля и Сити.
Атлетико привлекает тем, что не будучи фаворитом, одна из немногих команд, которая реально способна пройти все эти машины типа Баварии, Ливерпуля и Сити.