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«Гордимся тем, чего добиваемся вместе». «Атлетико» — о Симеоне

вчера, 09:52

«Атлетико» в клубных соцсетях отметил 10-летний юбилей работы главного тренера Диего Симеоне с командой.

«Сегодня мы как никогда гордимся тем, чего добиваемся вместе. Десятилетие, полное испытаний и успехов», — говорится в сообщении клуба.

Симеоне возглавил мадридский клуб 10 лет назад, 23 декабря 2011 года.

За это время под руководством аргентинского специалиста «матрасники» провели 552 матча, 274 из которых на ноль. Мадридский клуб дважды выигрывал Ла Лигу, Суперкубок Испании и Лигу Европы, а также по одному разу Кубок Испании и Суперкубок УЕФА. Симеоне дважды выводил «Атлетико» в финал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 09:59
Мне кажется он выправит ситуацию. Легко не будет, но он сделает все возможное
Атлетико привлекает тем, что не будучи фаворитом, одна из немногих команд, которая реально способна пройти все эти машины типа Баварии, Ливерпуля и Сити.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:57
Гордятся тем, что добились 4-х поражений в 4-х последних матчах, вместе? И всё же, думаю, Симеоне найдёт выход из сложившейся непростой ситуации и мы увидим вновь прежний могучий Атлетико.
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