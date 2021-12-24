«Гордимся тем, чего добиваемся вместе». «Атлетико» — о Симеоне

1640328754

вчера, 09:52

«Атлетико» в клубных соцсетях отметил 10-летний юбилей работы главного тренера с командой.

«Сегодня мы как никогда гордимся тем, чего добиваемся вместе. Десятилетие, полное испытаний и успехов», — говорится в сообщении клуба.

Симеоне возглавил мадридский клуб 10 лет назад, 23 декабря 2011 года.