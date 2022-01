«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» (2:0) и вышел в финал Кубка Лиги.

Это 13-й выход в финал соревнования в истории «красных», что является рекордом турнира.

