МЮ – короли пенальти в топ-5, а «Зенит» и «Спартак» — в РПЛ. Но нет никого эффективнее, чем «Реал»

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вчера, 13:10

Находим идеальные клубы для Роналду.

«Реал» реализовал все пенальти в Ла Лиге с сезона-2018/19

Исследователи из CIES Football Observatory проанализировали пенальти в 31 европейской лиге, начиная с сезона-2018/19. Оказалось, что в среднем команды реализуют лишь 78.6% одиннадцатиметровых. Но встречаются совсем безнадежные случаи – «Монпелье» умудрился не реализовать 6 из 14 попыток, а «Сток Сити» — 9 из 15.

А на другом полюсе оказалось семь команд. Короли пенальти – мадридский «Реал», ведь у них 100% реализованных шансов за это время. Роналду уже успел уехать, а дело его живет. «Кротоне», словацкий клуб «ВиОн», «Реймс», «Майнц», «Вулверхэмптон» и «Бернли» тоже среди лучших. И все, больше ни одна команда в главных европейских лигах не обошлась без промахов с «точек».

Хотя отметим также «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Аякс» и «Челси». У них высокий показатель метких ударов. Забавно, что также хорошо реализует пенальти «Легия», которую по пути «Спартака» в плей-офф ЛЕ сумел остановить феноменальный Селихов.

В Греции у пенальти самая высокая доля среди всех шансов

В 31 национальном первенстве высшего и остальных дивизионов среднее количество пенальти за игру колеблется от 0.23 в Чемпионшипе – судьи дают бороться и редко указывают на точку, до 0.45 в УПЛ . Но если говорим о соотношении явных шансов и пенальти, то тут история иная. В Греции у «Панатинаикоса» 1 пенальти приходится на 15 моментов у чужих ворот, и это высоченный показатель.

Дальше идут еще три тамошних клуба. То ли арбитры доверчивые, то ли футболисты убедительно падают. То ли УЕФА когда-то расскажет нам о «страшной коррупции» в греческом футболе и о рынке черных букмекеров. В Европе доля пенальти в общем количестве шансов выше в южных странах. Иногда стереотипы работают – греки, сербы, французы, итальянцы, испанцы и турки с румынами показывают темперамент чаще.

А вот такая команда, как «Бристоль Сити» из Чемпионшипа, который недавно сравнивали по силе с РПЛ , видит пенальти крайне редко. Им надо создать 91 явный момент, чтобы дождаться одного пенальти. Причем реализация средняя – 75%. «Бернли» из АПЛ из той же оперы (80 шансов на один пенальти). Также не ставят на одиннадцатиметровые как хороший способ разжиться голами в «Байере», «Тоттенхэме» и «Ливерпуле».

Впрочем, в этом случае речь еще и командах, у которых много явных моментов. Отсюда сравнительно низкая доля пенальти в общем количестве шансов. Очевидно, что количество назначенных одиннадцатиметровых зависит еще и от характера судейства. Не только в Греции рефери самые падкие на пенальти.

«Црвена Звезда» и «Динамо» К – короли одиннадцатиметровых

Сербский и украинский клубы вместе с ПАОКом, «Славией», «Порту» и «Галатасараем» отличаются по количеству пенальти в среднем на сыгранные минуты. В белградском клубе получают пенальти каждые 239 минут. Для сравнения, «Бристоль Сити» играет 1 834 минуты (двадцать полных матчей), прежде чем арбитр указывает на «точку» в их пользу.

Впрочем, пенальти еще надо уметь реализовать. Киевское «Динамо» в 82% случаях меткость не подводила, а «Црвена Звезда» и ПАОК хуже распоряжаются подарками соперников, реализовали около 75% пенальти. Из всех клубов, которые часто бьют пенальти, самый высокий процент точности у «Спортинга». У португальцев пенальти каждые 287 минуты, а забивают 89% оных.

В топ-10 только одна команда из элитной лиги, а в списке первых двадцати клубов, которые чаще всего получают пенальти в свою пользу, таких клубов всего четыре. Логично, ведь проще зарабатывать пенальти, если заметно превосходишь соперников по бюджету и мастерству. У вершины «Ференцварош», «Славия», гранды чемпионатов Турции, Греции и «Зенит». А рядом ПСЖ , но это уже следующая часть разговора.

«Манчестер Юнайтед» полагается на пенальти чаще всех в топ-5

В среднем каждые 299 минут соперник «Юнайтед» получает пенальти в свои ворота. Это десятое место среди всех лиг в исследовании и первое в том-5. Дальше идет ПСЖ – 305 игровых минут на одно пенальти. Следом подтянулись парни из Серии А. «Лацио», «Интер», «Милан» и «Ювентус» умеют убедить арбитра, что ему надо указать на «точки». Во Франции это тоже популярная практика, судя из первой десятки по этому параметру.

5 клубов из 10 из Франции, а 4 из Италии. Хотя за МЮ никто не угнался. Причем в рамках АПЛ клуб Роналду настолько выделяется, что второе место занимает «Челси», который зарабатывает пенальти лишь каждые 419 минут. Третьим идет «Манчестер Сити» (434), четвертым «Лестер» (440). Последнее место за «Бернли» — пенальти в среднем раз в 1 474 минуты. Из лидеров ниже всех «Тоттенхэм». Реализуют попытки часто, но получают их редко.

Доля пенальти в общем количестве опасных моментов выше всего у «Дженоа» — 18 к 1, дальше идет соседская «Сампдория», а МЮ на пятом месте. Также высоко «Валенсия» и «Вильярреал». А вот «Байер», «Майнц» и «Бавария» создают много моментов, прежде чем получают пенальти. Немного странно видеть здесь клуб из Мюнхена. Также скромное соотношение пенальти к явным моментам у «Ливерпуля», «Боруссии» Д, «Аталанты» и «Арсенала».

«Спартак» — самый меткий в России при подходе к «точкам»

Исследователи правильно сделали, что не оценивали количество пенальти. Разные клубы и лиги – разное количество матчей. Смотрели на долю одиннадцатиметровых в общем количестве созданных явных моментов. Также оценивали реализацию, ведь она важнее, чем количество подходов, как напомнил в РПЛ в этом сезоне «Краснодар». Наконец, посчитали количество игровых минут в среднем на одно пенальти.

В результат получили всеобъемлющую статистику по РПЛ . Если делить количество пенальти на общее количество шансов, то на первом месте два клуба – «Ахмат» и «Динамо», 22 шанса на одно пенальти. «Краснодар» (23), «Спартак» и «Локомотив» (по 24) очень близко. Как видите, чемпионат России не скупится на пенальти в немалых количествах от общего числа явных моментов. Хотя тут и о рефери не стоит забывать – они веселые.

В результате «Зенит» получает пенальти каждые 304 минуты, «Краснодар» — каждые 318. Чуточку отстали «Динамо» (360) и «Спартак» (374). На другом полюсе «Арсенал» — пенальти раз в 694 минуты на поле, «Рубин» — 648 минут, и «Урал» — 642 минуты. Может, вечные жалобы Слуцкого на судейство порой имеют под собой основания? Хотя пенальти еще надо уметь забить. Худшая реализация у туляков и краснодарцев, хотя «Урал» и ЦСКА не сильно оторвались.

А вот лидируют парни из Москвы, которые синхронно подписывают нападающих. «Спартак» реализовал 92% пенальти, «Динамо» — 85%, а могли больше, если бы все пенальти исполнял Фомин.