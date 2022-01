Азар забил 199-й гол в профессиональной карьере

Нападающий «Реала» забил победный гол в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче» (2:1).

Этот мяч стал для бельгийца 199-м за клуб и сборную:

110 голов за «Челси»

50 голов за «Лилль»

33 гола сборную Бельгии

6 голов за «Реал»

Eden Hazard has now scored 199 goals for club and country:



◉ 110 — Chelsea

◉ 50 — Lille

◉ 33 — Belgium

◉ 6 — Real Madrid



Off the bench to score an extra-time winner this evening. ⚽️ pic.twitter.com/4LzQO4RwlJ