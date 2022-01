Защитник выйдет в стартовом составе «Ливерпуля» на матч полуфинала Кубка Лиги против «Арсенала».

Пресс-служба «красных» сообщает, что эта игра станет для шотландца двухсотой в футболке «Ливерпуля».

Appearance number 2⃣0⃣0⃣ for @andrewrobertso5 at the Reds 🙌 pic.twitter.com/7U7rCHwPPc

