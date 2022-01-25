Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» против «Жилины»

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вчера, 11:02

Главный тренер сборной России присутствует на товарищеском матче «Зенита» против «Жилины» на сборах в Дубае.

Карпин смотрит игру вместе с генеральным директором питерского клуба Александром Медведевым.

Ранее наставник сборной России посетил другой матч «Зенита».