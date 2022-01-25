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Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» против «Жилины»

вчера, 11:02

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» против «Жилины» на сборах в Дубае.

Карпин смотрит игру вместе с генеральным директором питерского клуба Александром Медведевым.

Ранее наставник сборной России посетил другой матч «Зенита».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:15
Жена с ним. Дома нянька с домработницей трудятся. Не наша печаль.
pomor45
pomor45
вчера в 22:11
Не Карпин ли уговорил Семака проверить Дзюбу на позиции центрального защитника?
ДСА
ДСА
вчера в 12:00
Нового Карпин мало чего увидит.
kust07
kust07
вчера в 11:58
Не Дзюба ли там разыскивает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:54
Надеюсь отберет лучших на стыковые матчи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:42, ред.
Всё правильно делает.
5:0 с Победой Зенит !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:39
Пусть отслеживает игроков...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:18, ред.
Уже 4:0....
Дзюбу сменил сам Саусь...
Сейчас будет вообще полный формидабль...
Дзюба отдохнул 10 минут...вышел 2-й раз...защитником...
Это наверное последний товарняк со сборов который я решил посмотреть...)))
Cat01
Cat01
вчера в 11:15
Смотрит своими глазами...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:15, ред.
Зимняя турпоездка Валеры продолжается! А кто пелёнки стирать будет? Опять жене не помогаешь? Смотри,вырастут дети в безотцовщине и станут кокориными...
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:09
Ищет новые таланты.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:05
Валера все правильно делает....молодца!
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:04, ред.
Победы нашей команде
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