Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на товарищеском матче «Зенита» против «Жилины» на сборах в Дубае.
Карпин смотрит игру вместе с генеральным директором питерского клуба Александром Медведевым.
Ранее наставник сборной России посетил другой матч «Зенита».
5:0 с Победой Зенит !
5:0 с Победой Зенит !
Дзюбу сменил сам Саусь...
Сейчас будет вообще полный формидабль...
Дзюба отдохнул 10 минут...вышел 2-й раз...защитником...
Это наверное последний товарняк со сборов который я решил посмотреть...)))
Дзюбу сменил сам Саусь...
Сейчас будет вообще полный формидабль...
Дзюба отдохнул 10 минут...вышел 2-й раз...защитником...
Это наверное последний товарняк со сборов который я решил посмотреть...)))