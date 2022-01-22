Семак: «Будет ли Карпин общаться с Дзюбой на сборах? Спросите у него»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал присутствие наставника сборной России Валерия Карпина на товарищеском матче против «Ботева».
С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приехал пообщаться с игроками. Он спрашивал о нашем расписании.
Сказал ли, с кем будет общаться из игроков? Фамилии? Думаю, с кандидатами в сборную. Вряд ли он хочет поговорить с Дугласом и Барриосом. Есть ли в его списке Артем Дзюба? Это у него надо спросить, я не знаю.
Просто он сильно хочет добить Дзюбу.
Просто он сильно хочет добить Дзюбу.
Самый тяжёлый вопрос современности !!!)
Самый тяжёлый вопрос современности !!!)