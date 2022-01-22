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Семак: «Будет ли Карпин общаться с Дзюбой на сборах? Спросите у него»

вчера, 20:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал присутствие наставника сборной России Валерия Карпина на товарищеском матче против «Ботева».

С Карпиным буквально обменялись парой фраз до матча и после. Он приехал пообщаться с игроками. Он спрашивал о нашем расписании.

Сказал ли, с кем будет общаться из игроков? Фамилии? Думаю, с кандидатами в сборную. Вряд ли он хочет поговорить с Дугласом и Барриосом. Есть ли в его списке Артем Дзюба? Это у него надо спросить, я не знаю.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:44
Не зачем ему с Дзюбой общаться, так же как и с Барриосом с Дугласом.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:35
Почему сразу с Рукаку? Там и другие сборники найдутся.
ABir
ABir
вчера в 21:27
Кто-то ещё тешит надежду, что Дзюбу куда-то позовут
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:59
Карпин сам провоцирует эту тему.
Просто он сильно хочет добить Дзюбу.
drug01
drug01
вчера в 20:53
Скоро узнаем.... Всё
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52
Семак: «Будет ли Карпин общаться с Дзюбой на сборах?
Самый тяжёлый вопрос современности !!!)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:26
А кто такой Дзюба, чтобы с ним общался Главный Тренер Сборной?!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:26
Достали журналюги уже
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:24
Дзюба уже отыгранный элемент.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 20:15
Спросите Клоппа!
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