Вояж по Испании и ОАЭ. Карпин посещает сборы команд РПЛ, с Дзюбой встречи не было

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вчера, 14:29

Межсезонная работа рулевого сборной.

Специфика работы тренером национальной команды иногда приводит к возникновению вопросов в голове у поклонников футбола — чем занимается тренерский штаб вне сборов и матчей во время международного перерыва? Ответ: активно работает во время перерыва у клубов! А в случае с чемпионатом России, который зимой прерывается с середины декабря по конец февраля, времени для полноценной работы точно хватает.

24 марта сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыкового турнира за право участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Победитель этого противостояния 29 марта в финале сыграет с победителем пары Швеция — Чехия. У Карпина осталось два месяца для аналитики и бесед с игроками, именно к этой работе Валерий Георгиевич с помощниками и приступил.

13 января пресс-служба РФС объявила, что Карпин и его ассистенты Николай Писарев и Виктор Онопко посетят подготовительные сборы клубов РПЛ .

С 14 января задачей Карпина стало посещение сборов команд в Испании, ОАЭ и Турции. Писарев в январе и феврале будет постоянно находиться в Турции, а Онопко — в Испании.

«Во время сборов члены тренерского штаба национальной команды будут следить за подготовкой потенциальных кандидатов в сборную, а также проводить встречи с игроками и тренерами команд РПЛ », — говорилось в заявлении РФС .

«Ростов»

И первыми для работы Карпин выбрал своих старых, или не совсем старых, знакомых. 14 января тренер отправился на сборы в Марбелью вместе с ростовским клубом, который возглавлял до назначения в сборную — с декабря 2017-го по август 2021 года. Сообщалось, что Карпин встретил «Ростов» в аэропорту и отправился с командой в отель на одном автобусе.

Из ростовской команды при Карпине в национальную команду вызывались защитник Максим Осипенко, вратарь Сергей Песьяков и хавбек Данил Глебов.

«Локомотив»

Точную хронологию посещений Карпиным разных команд РПЛ определить сложно, тренер мог посещать расположения клубов по несколько раз. Но по новостным сводкам, следующим после «Ростова» стал «Локо», также расположившийся в Марбелье. По итогам визита тренер дал развернутый комментарий:

Поговорил с ребятами, большие впечатления от разговоров. С Бариновым, Жемалетдиновым. Магкеев, понятно, ещё не готов, пока даже на поле не тренируется. Первые дни сборов, все в разобранном состоянии. Рано, чтобы что-то конкретное для футбола увидеть. Общались больше не за жизнь, а про футбол. Они готовятся. Про футбол — как готовятся, к чему готовятся. Не поехал смотреть на ЦСКА , потому что далековато. Там Виктор Савельевич прибыл. Он будет смотреть и ЦСКА . И в Португалию на «Зенит» собирается на турнир. Так что и до Португалии либо он, либо мы вместе доедем. Посмотрим.

Из «Локомотива» при Карпине в сборную вызывались голкипер Гильерме, хавбеки Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.

РЖД Тренировочные Сборы посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин ?￰ﾟﾘﾎ?￰ﾟﾇﾺ pic.twitter.com/Me6Ustvrt8 — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 19, 2022

«Зенит»

После посещения сборов «Локо» Карпин отправился в Дубай и 22 января посетил товарищеский матч «Зенита» со словацким «Ботевом» (2:2), в концовке которого команды устроили потасовку, активное участие в которой принял форвард петербужцев Артем Дзюба.

Через некоторое время Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита». На ней Дзюба не присутствовал, хотя в августе прошлого года тренер и футболист, конфликтовавшие в прошлом, проводили очную беседу, однако к появлению Дзюбы в сборной это не привело. Встречу посетили защитник Данил Круговой, а также полузащитники Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев. Также в национальную команду Карпин ранее вызывал защитника Дмитрия Чистякова.

«О чём надо, о том и говорили», — кратко прокомментировал Карпин встречу с зенитовцами.

А на вопрос о Дзюбе ответил в своем стиле:

Дзюба сказал, что готов пойти навстречу сборной. Что это значит? Я не знаю. Что это за формулировка? Он футболист «Зенита», пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом. Каждый должен заниматься своим делом. Футболисты — тренироваться и играть, а тренеры — тренировать и выбирать игроков.

«Краснодар»

Также в ОАЭ сборы проводит «Краснодар», игроки которого работают под руководством нового тренерского штаба во главе с немцем Даниэлем Фарке.

«Валерий Карпин заглянул к нам на тренировку. Главный тренер сборной России познакомился с Даниэлем Фарке, пообщался с футболистами и понаблюдал за занятием с трибуны», — сообщала пресс-служба «Краснодара».

Из «Краснодара» Карпин ранее забирал голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Алексея Ионова.

По итогам визита тренер дал комментарий:

Как прошла встреча с «Краснодаром»? Так же, как и со всеми. Поговорили, познакомился с главным тренером. Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет.

«Спартак»

24 января Карпин добрался до «Спартака», за который он выступал в качестве игрока с 1990-го по 1994 год, а также тренировал в периоды с 2009-го по 2014 год.

Валерий Георгиевич посетил тренировку красно-белых и побеседовал с новым главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли. Красно-белые проводят открытую тренировку впервые с начала сбора, который стартовал 17 января. До этого команда работала в закрытом для СМИ режиме.

Из «Спартака» Карпин регулярно вызывал защитника Георгия Джикию, полузащитников Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева. Также к сборам с национальной командой привлекался вратарь Александр Максименко.

Следующими целями тренера, судя по всему, будут «Сочи» и «Динамо», тренирующиеся в Турции. Итог своей работы на сборах ведущих клубов РПЛ Карпин наверняка подведет в феврале, а пока тренер не забывает и расслабиться. В конце декабря он отдохнул в Египте:

Затем отпраздновал Рождество в семейном кругу:

А 22 января опубликовал совместное фото с российским рок-музыкантом, вокалистом и гитаристом, основателем группы «Би-2» — Лёвой.