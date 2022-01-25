«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Порту»

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вчера, 22:13

Форвард «Порту» может продолжить карьеру в АПЛ .

Утверждается, что «Тоттенхэм» предложил «драконам» 45 миллионов евро за игрока. Контракт Диаса рассчитан до лета 2024 года.

Ранее слухи связывали футболиста с другим английским топ-клубом.