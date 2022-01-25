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«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Порту»

вчера, 22:13

Форвард «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в АПЛ.

Утверждается, что «Тоттенхэм» предложил «драконам» 45 миллионов евро за игрока. Контракт Диаса рассчитан до лета 2024 года.

Ранее слухи связывали футболиста с другим английским топ-клубом.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 04:57
Надо договариваться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 02:20
Перспективный игрок
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:28
Хороший выбор. Колумбиец является лидером по числу забитых мячей в Порту.
протон
протон
вчера в 23:39
Помню им серьёзно интересовался Зенит но игрок в итоге выбрал Порту.А теперь ключевой момент,70% людей на сайте тогда писали фразы в стиле «кто этот ноунейм» и тому подобную дичь.И дело в том что люди продолжают такое писать и про новых игроков которых они не видели.
протон
протон
вчера в 23:38
шпоры дали Порту 48 часов...."
В ответ Порту попросил 72 часа и адвоката
shlomo
shlomo
вчера в 23:10
Цель не плохая...удачного выстрела
Cat01
Cat01
вчера в 23:00
Надо спешить брать
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:25
Он хорошо играет.
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