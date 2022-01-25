«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Порту»

Форвард «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в АПЛ.
Утверждается, что «Тоттенхэм» предложил «драконам» 45 миллионов евро за игрока. Контракт Диаса рассчитан до лета 2024 года.
Ранее слухи связывали футболиста с другим английским топ-клубом.
Форвард «Порту» Луис Диас может продолжить карьеру в АПЛ.
Утверждается, что «Тоттенхэм» предложил «драконам» 45 миллионов евро за игрока. Контракт Диаса рассчитан до лета 2024 года.
Ранее слухи связывали футболиста с другим английским топ-клубом.
В ответ Порту попросил 72 часа и адвоката
В ответ Порту попросил 72 часа и адвоката