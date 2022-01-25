Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может вернуться в Нидерланды.
Утверждается, что «Фейеноорд» согласовал аренду 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.
Футболист на этой неделе отправится в Роттердам для подписания контракта.
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может вернуться в Нидерланды.
Утверждается, что «Фейеноорд» согласовал аренду 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.
Футболист на этой неделе отправится в Роттердам для подписания контракта.
Но я бы не дёргал и оставил в Фейеноорде, раз игра идёт. Заодно в цене растёт понемногу.
Крал скорее всего летом в новую аренду или на продажу.
Но я бы не дёргал и оставил в Фейеноорде, раз игра идёт. Заодно в цене растёт понемногу.
Крал скорее всего летом в новую аренду или на продажу.
Мотивации ноль, в игре ни рыба ни мясо, сидит на жирном контракте и уходить не хочет. Разве это нормально?
Может хоть в Фейеноорде за ум возьмётся и вспомнит, что такое играть в футбол.
Мотивации ноль, в игре ни рыба ни мясо, сидит на жирном контракте и уходить не хочет. Разве это нормально?
Может хоть в Фейеноорде за ум возьмётся и вспомнит, что такое играть в футбол.