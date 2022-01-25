Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд»

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вчера, 22:07

Полузащитник «Спартака» может вернуться в Нидерланды.

Утверждается, что «Фейеноорд» согласовал аренду 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.

Футболист на этой неделе отправится в Роттердам для подписания контракта.