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Хендрикс близок к переходу в «Фейеноорд»

вчера, 22:07

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может вернуться в Нидерланды.

Утверждается, что «Фейеноорд» согласовал аренду 26-летнего игрока до конца сезона с правом выкупа.

Футболист на этой неделе отправится в Роттердам для подписания контракта.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:59
Если Спартаку он не подходит, то зачем он Фейеноорду?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:57
Ну и ладно.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:24
Пусть возвращается.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:55
Проскочила инфа, что Тиля уже сейчас хотят из аренды вернуть. Пока не верю, но слухи есть. И Каттани намекал, что могут вернуть из Голландии раньше срока.
Но я бы не дёргал и оставил в Фейеноорде, раз игра идёт. Заодно в цене растёт понемногу.

Крал скорее всего летом в новую аренду или на продажу.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:37
Еще один летучий голландец. Вроде у недавно уехавшего там дела пошли
протон
протон
вчера в 23:20
Спасибо за все - Легенда
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:10
Совсем недавно ты хвалил его и возлагал огромные надежды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:00
Кстати говоря, ведь добавятся еще Тиль с Кралом. Если Тиль вроде играет, то Крал полгода на лавке сидит. Тоже надо что то делать!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:47
Зря Спартак отдаёт своего лидера Хендрикса, без него будет скучно.
makkie
makkie
вчера в 22:30
Хендриксу всего 26 лет, а такое ощущение, что все 30.
Мотивации ноль, в игре ни рыба ни мясо, сидит на жирном контракте и уходить не хочет. Разве это нормально?
Может хоть в Фейеноорде за ум возьмётся и вспомнит, что такое играть в футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Удачи Хендриксу, ну а нам выиграть все весенние матчи и взять серебро
particular
particular
вчера в 22:13
Приобретали далеко не вундеркинда, теперь настало время избавится от несостоявшегося шедевра...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:12
Не понравилось что то в РПЛ.
steelhead
steelhead
вчера в 22:11
Этой чепухе пинок под зад - как раз то, что надо.
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