«Брест» хочет подписать Чалова. Фёдор готов к переходу .

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вчера, 18:28

Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В подписании форварда заинтересован «Брест», который сделал запрос по игроку. «Армейцы» сообщили французской команде свои требования, на которые пока не получили ответ.

У Чалова и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – представитель агенства Base Soccer Agency Кристиан Эмиле, который активно способствует переходу россиянина. Сам Чалов заинтересован в продолжении карьеры в «Бресте».