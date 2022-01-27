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«Брест» хочет подписать Чалова. Фёдор готов к переходу

вчера, 18:28

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В подписании форварда заинтересован «Брест», который сделал запрос по игроку. «Армейцы» сообщили французской команде свои требования, на которые пока не получили ответ.

У Чалова и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – представитель агенства Base Soccer Agency Кристиан Эмиле, который активно способствует переходу россиянина. Сам Чалов заинтересован в продолжении карьеры в «Бресте».

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:44
Какая-то афера смешнее кокоринской. Чалов ещё слабее Кокорина. Как его может кто-то хотеть купить?
132-357-004 21
132-357-004 21
вчера в 23:33
Фёдору нужно соглашаться и уговаривать руководство его отпустить. Ведь это другие возможности и потенциальный рост как футболиста если останется в ЦСКА то так и останется ноунеймом для Европы
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:29
Может и получится там если пижонить не будет
kust07
kust07
вчера в 23:11
Брест не потянет Чалова с его запросами. Лучше остаться в ЦСКА
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:52
Будет там на лавке сидеть...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:30
Брест много не даст. Если возьмут то за копейки и с понижением зарплаты на что Чалов не пойдет поэтому вряд ли эта сделка состоится.
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:07
да уж!это точно!главное деньги,а остальное как получится!
lotsman
lotsman
вчера в 21:36
Попробуй себя во Франции.
Mi6
Mi6
вчера в 21:34
Беги, Федя, беги от Гинера-Бабаева
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 21:32
ОБЬЯСНИТЕ ЧАЛОВУ, ЧТО " БРЕСТ" - ЭТО НЕ ТАМ, ГДЕ БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ ГЕРОЙ. ТАМ РЕАЛЬНО ПАХАТЬ ПРИДЁТСЯ 😁😁😁
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 21:29
Где бы Чалов ни играл, выше своего низкого потолка не прыгнет
протон
протон
вчера в 20:27
Чалов, даже не думай. Сразу лети.
Очень неожиданно и интересно для Чалова, конечно.
Было бы круто посмотреть на него в другом чемпионате.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:03
Отлично, надо избавляться от ненужного актива
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:39
"Кристал Пэлэс" был не уровень Феди, ведь там играют ноунеймы типа Заха) Как и сказал Федя, он ждет предложений только от топ-клуба, и, наконец, таковой нашелся)))
4RT
4RT
вчера в 19:39
К бульбашам если только
KTS22
KTS22
вчера в 19:28
Брехня
particular
particular
вчера в 19:22, ред.
Однозначно, необходимая смена команды... И своевременная...
Главное, что бы Бабаев и Кº не проваландались в переговорах порожняком...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:18
Давай Федя, покажи хейтерам что ты чего-то стоишь.
112910415
112910415
вчера в 19:12
пусть получится
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:04
Может источник ошибся со страной? Может всё таки в белорусский город Брест? Там есть команды Рух, Динамо, как раз уровень Чалова.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:59
Побыстрей уже. Даже не знаю за что хаалить Чалова
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:57
Готов перекреститься если эта небылица превратится в быль, останется избавиться от Заболотного а главное от Облякова.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:55
Врут,это белорусский "Брест",по протекции Агронома!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:53
Гинер: "«Предложение от «Кристал Пэлас» было очень хорошее. Но Фёдору ещё нужно окрепнуть. Если бы по Феде было предложение от клуба уровня чуть ниже топа, то мы бы отпустили, торговались бы, но отпустили. Федя сам принял такое решение. «Кристал Пэлас» — не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в ЛЧ и в ЛЕ, а «Кристал Пэлас» борется за выживание. В чём цель? Просто уехать? У Феди такой цели не было"
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И Федя окреп и ЦСКА "играет в ЛЧ и ЛЕ, и что самое главное, у Феди вдруг появилась цель уехать в клуб который как и Кристал Пэлас находится на 13 строчке но более слабого чемпионата!
ARMENIAN
ARMENIAN ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:52
ничего он не подавал. Вы сами раздули всё.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:51
дер-Закарян не так глуп чтобы его звать к себе. Он в России ничего не показывает, во Франции тем более не покажет!
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:39
8,5 млн на трансфермаркет!!! ЗА ЧТО!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39, ред.
«Брест» хочет подписать Чалова. Фёдор готов к переходу .
И всё таки Добро существует , его кто-то нашёл !!!)
makkie
makkie
вчера в 18:38
2-3 млн за Чалова - потолок!
Надо было продавать в Кристал Пэлас за 25 млн, когда было предложение. Сейчас от былой формы Чалова остались только воспоминания. Это и многих других молодых паспортистов в РПЛ касается.
David Young
David Young
вчера в 18:37
Надеюсь на то что этот трансфер осуществится.
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