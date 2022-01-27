«Брест» хочет подписать Чалова. Фёдор готов к переходу .

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
В подписании форварда заинтересован «Брест», который сделал запрос по игроку. «Армейцы» сообщили французской команде свои требования, на которые пока не получили ответ.
У Чалова и главного тренера «Бреста» Мишеля Дер Закаряна один агент – представитель агенства Base Soccer Agency Кристиан Эмиле, который активно способствует переходу россиянина. Сам Чалов заинтересован в продолжении карьеры в «Бресте».
Очень неожиданно и интересно для Чалова, конечно.
Было бы круто посмотреть на него в другом чемпионате.
Очень неожиданно и интересно для Чалова, конечно.
Было бы круто посмотреть на него в другом чемпионате.
Главное, что бы Бабаев и Кº не проваландались в переговорах порожняком...
Главное, что бы Бабаев и Кº не проваландались в переговорах порожняком...
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И Федя окреп и ЦСКА "играет в ЛЧ и ЛЕ, и что самое главное, у Феди вдруг появилась цель уехать в клуб который как и Кристал Пэлас находится на 13 строчке но более слабого чемпионата!
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И Федя окреп и ЦСКА "играет в ЛЧ и ЛЕ, и что самое главное, у Феди вдруг появилась цель уехать в клуб который как и Кристал Пэлас находится на 13 строчке но более слабого чемпионата!
И всё таки Добро существует , его кто-то нашёл !!!)
И всё таки Добро существует , его кто-то нашёл !!!)
Надо было продавать в Кристал Пэлас за 25 млн, когда было предложение. Сейчас от былой формы Чалова остались только воспоминания. Это и многих других молодых паспортистов в РПЛ касается.
Надо было продавать в Кристал Пэлас за 25 млн, когда было предложение. Сейчас от былой формы Чалова остались только воспоминания. Это и многих других молодых паспортистов в РПЛ касается.