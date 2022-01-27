Хавбек «Динамо» Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

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сегодня, 13:47

Полузащитник «Динамо» может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

По информации источника, 24-летний хавбек входит в шорт-лист английского клуба на эту зиму. До закрытия трансферного окна «Пэлас» рассчитывает укрепить среднюю линию.

«Под первым номером в списке „Кристал Пэлас“ идет голландский хавбек Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с „Манчестер Юнайтед“ он рассмотрит возможность приобретения Фомина», – сообщает источник.

В текущем сезоне Фомин сыграл в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.