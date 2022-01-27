Хавбек «Динамо» Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.
По информации источника, 24-летний хавбек входит в шорт-лист английского клуба на эту зиму. До закрытия трансферного окна «Пэлас» рассчитывает укрепить среднюю линию.
«Под первым номером в списке „Кристал Пэлас“ идет голландский хавбек Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с „Манчестер Юнайтед“ он рассмотрит возможность приобретения Фомина», – сообщает источник.
В текущем сезоне Фомин сыграл в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось о других клубах АПЛ, заинтересованных в подписании Фомина.