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Хавбек «Динамо» Фомин заинтересовал «Кристал Пэлас»

сегодня, 13:47

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин может перебраться в Английскую Премьер-Лигу.

По информации источника, 24-летний хавбек входит в шорт-лист английского клуба на эту зиму. До закрытия трансферного окна «Пэлас» рассчитывает укрепить среднюю линию.

«Под первым номером в списке „Кристал Пэлас“ идет голландский хавбек Донни ван де Бек. Но в случае срыва переговоров клуба с „Манчестер Юнайтед“ он рассмотрит возможность приобретения Фомина», – сообщает источник.

В текущем сезоне Фомин сыграл в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось о других клубах АПЛ, заинтересованных в подписании Фомина.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 16:26
Что за бред? Он и в Чемпионшипе лавку бы полировал.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:05
Растет на глазах
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:46, ред.
Вейра сейчас там строит симпатичную, молодую команду, так что вариант для Дани нормальный. Тут Даня сам должен все взвесить ... с одной стороны Динамо навязывает борьбу за чемпионство и скорее всего окажется в ЕК в следующем сезоне, с другой стороны возможность уехать в ТОП лигу, да не топ клуб, но все равно круто. Проявит себя в условном Пэласе, сможет перебраться в более крепкий клуб, а если не заиграет, то его с радостью вернут в РПЛ, так как паспорт у него нужный, да и уровень РПЛ он тянет. Главное, чтоб не вышло как с Чаловым, не отпустили в европу, и дела у парня резко пошли вниз....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:46
Было бы хорошо глянуть на хоть кого то в АПЛ
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 14:38
Надо уходить сейчас
bsww
bsww
сегодня в 14:32
СЕЙЧАС как по мне поздновато, лучше бы в декабре договорились и с 15 декабря он отправился в Англию там бы потренировался с командой с 1 января уже играл. Тоже самое я хочу и в отношении других наших. Договаривайтесь с иностранцами об аренде до 10-15 февраля, если такой строк аренды можно оформить, при этом сам договор должен быть заключён в начале декабря, чтобы по окончании последней декабрьской игры "срочно" вылетали заграницу, карантин и тренировки с командой, чтобы быть в соку
bsww
bsww
сегодня в 14:28
Ну не знаю, с одной стороны я ПРОТИВ. Только за большие деньги, если Фома будет им интересен и летом, то "я" готов им его отдать на "тест-драйв" в виде полноценной предсезонки с британцами и там они по "просмотру" принимают решение оформляем трансфер или нет
протон
протон
сегодня в 14:22
Честность Даниила в интервью - визитная карточка. Она очень подкупает. Всегда говорит, что думает. И получаются шикарные небанальные интервью!
Roger Young
Roger Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:19
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 14:18
    Было бы здорово, чтобы Фомин уехал из этого болота. Желаю удачи.
    протон
    протон
    сегодня в 14:17
    У Чалова вышло ярко себя проявить в Кристал Пэлес!!
    Уверен и у Фомина получится!
    Хороший средний клуб в АПЛ. Был бы большим шагом вперёд для Фомина.
    Главный судья
    Главный судья
    сегодня в 14:17
    Круть у парнишки есть шанс попасть в сильную лигу...а там если проявит себя может в топ клуб...буд рад за него если получится.
    2352ms3wjfww
    2352ms3wjfww
    сегодня в 14:14
    Самое время Даньке двинуть в Европу
    gentlewolf
    gentlewolf
    сегодня в 14:09
    Хрен тебе, а не Володю Шарапова!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:48
    Хорошая команда,надо переходить,если правда!
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