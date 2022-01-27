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«Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушёл в «Фиорентину»

сегодня, 10:42

Появилась информация о деталях перехода Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту 2 млн евро, чтобы футболист согласился перейти в «Фиорентину».

Игроку предложили гораздо меньшую зарплату, чем он получал в «Спартаке». Кокорин не собирался переходить в итальянский клуб, пока московский клуб не покроет ему эти расходы.

«Спартаку» уход Кокорина был нужен, чтобы подписать Квинси Промеса из «Аякса». Поэтому руководство московского клуба выплатило Александру и его агенту 2 млн евро.

Недавно сообщалось, что «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина.

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Все комментарии
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 15:53
Остаётся лишь порадоваться за Сашу. Столько заработать на футболе после отсидки -браво!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:31
Главное что избавились от него. Пусть теперь Фиорентина с ним мучается. Его из Флоренции теперь не выгонишь!
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:25
    fantazior
    fantazior
    сегодня в 14:59
    А Саша не так туп, как о нем думают)))) какая многоходовка) взять в Спартаке бабла за переход с целью получать бабло на лавке)))
    протон
    протон
    сегодня в 14:20
    Бизнесмен он конечно гениальный, надо это признать. Когда тебе платят миллионы за то чтобы ты ничего не делал, а потом еще и за то, чтобы ушел и ничего не делал в другом месте - это прекрасно
    протон
    протон
    сегодня в 14:19
    Ну теперь видимо пришел черед Фиорентины платить, лишь бы он свалил от них
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 14:05
    Лучше бы киллера заказали, дешевле выйдет.
    vinyardrip
    vinyardrip ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 13:50
    забивной форвард однако))
    Bivaliy67
    Bivaliy67
    сегодня в 13:38
    Да чего у нас народ доверчивый. Всему верят, что только не прочитают в интернетах. А то ещё и за забор заглянут, чтоб проверить, а действительно там лежит то, о чём на нём написано...
    a3r3v3
    a3r3v3
    сегодня в 13:27, ред.
    А сколько заплати этим ,что бы напечатать эту чушь?
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 13:24
    Аферисты , гнать ссаными тряпками
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 12:47
    Выйдет ему когда нибудь боком.
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 12:39, ред.
    Дзюба уже в курсе схемы...Зениту приготовиться!)....хотя...вряд ли еще найдется такая "лопоухая" Фиорентина)...
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    сегодня в 12:24
    Вот это дела.
    4RT
    4RT
    сегодня в 12:12
    Что за бред? Типа нужно было продать россиянина,что бы подписать легионера 😁
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:10
    Помнится как Романцев во время скандала с Сычёвым в 2002 году сказал фразу: "Это игроки должны платить, что бы играть за великий Спартак".
    Не прошло и двадцати лет и уже Спартак платит игрокам лишь бы они не играли за него!
    O tempora, o mores! - «О времена! О нравы!»
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    сегодня в 12:08
    Теперь во Флоренции знают как продать супернапа.
    1 984
    1 984
    сегодня в 12:06
    Отличная бизнес-схема!
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 12:03
    Александр Кокорин - какой футбол. "Ничего личного, это просто бизнес." — Аль Капоне
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 11:59
    Зенитовская школа и выручка. До зенита он хорошим мальчиком был, играл в футбол, не пил, не дрался. Это зенит испортил парня огромными деньгами. И прокатился саня вниз по наклонной.
    YVG
    YVG
    сегодня в 11:54
    Нефти у нас в стране пока много, нечего, что бензин вечно дорожает.
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:53
    А потом Газизов выступает в интервью, мол он хотел усилить Спартак )))
    Нагреть карманы свои он хотел!
    particular
    particular
    сегодня в 11:45, ред.
    Коко научился стричь деньги на всём - и на своем присутствии и на своем отсутствии :))
    В заточении он, видимо, прошел хорошую школу развода :))
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:42
    Спартак скинулся на общаг
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    сегодня в 11:25
    Еще этот супер спорт директор Газизов хочет от Спартака деньги? Пусть у Кокорина берут,они эту схему проовели
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:21
    Вот это дела
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:14
    Дзюба : А что ,так можно было ?
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:12
    Бизнес "по-спартаковски".
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:12
    Колобок ,блин ! И этого поимел и этого ! )))))))))))) Правильно ,Саша .Жизнь -это приключения ! )))))))))))))))))))))))))
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 11:10
    Да,спартачи знатную свинью подложили итальянцам,но с другой стороны "бачили очи шо куповали".
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