«Спартаку» пришлось заплатить Кокорину, чтобы он ушёл в «Фиорентину»

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сегодня, 10:42

Появилась информация о деталях перехода из «Спартака» в «Фиорентину».

Телеграм-канал «Мутко против» утверждает, что «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту 2 млн евро, чтобы футболист согласился перейти в «Фиорентину».

Игроку предложили гораздо меньшую зарплату, чем он получал в «Спартаке». Кокорин не собирался переходить в итальянский клуб, пока московский клуб не покроет ему эти расходы.

«Спартаку» уход Кокорина был нужен, чтобы подписать Квинси Промеса из «Аякса». Поэтому руководство московского клуба выплатило Александру и его агенту 2 млн евро.

Недавно сообщалось, что «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина.