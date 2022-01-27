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Агент Фомина: «Информация об интересе со стороны „Кристал Пэлас“ — слухи»

сегодня, 15:53

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию, согласно которой игроком интересуется «Кристал Пэлас».

У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» — слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся.

Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:49
На то оно и трансферное окно, чтобы такие слухи распространять.
баск
баск
сегодня в 16:31
Конечно слухи, и распространять их начал ещё Илюха Казаков, чем сильно разочаровал. Когда-то он казался более вменяемым, но что поделать, люди меняются..

Что касается Фомы- он для АПЛ слишком медлителен (хоть Динамо и старается играть в быстрый футбол), спецы не могут этого не видеть.
7z7h45xky76n
7z7h45xky76n
сегодня в 16:18
Дыма без огня не бывает
ДСА
ДСА
сегодня в 15:57
А очень бы хотелось.
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