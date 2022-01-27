Агент Фомина: «Информация об интересе со стороны „Кристал Пэлас“ — слухи»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» , прокомментировал информацию, согласно которой игроком интересуется «Кристал Пэлас».

У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» — слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся.