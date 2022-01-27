Агент Фомина: «Информация об интересе со стороны „Кристал Пэлас“ — слухи»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию, согласно которой игроком интересуется «Кристал Пэлас».
У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» — слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся.
Контракт Фомина с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года.
Что касается Фомы- он для АПЛ слишком медлителен (хоть Динамо и старается играть в быстрый футбол), спецы не могут этого не видеть.
Что касается Фомы- он для АПЛ слишком медлителен (хоть Динамо и старается играть в быстрый футбол), спецы не могут этого не видеть.