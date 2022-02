Харви Эллиотт забил в первом матче за «Ливерпуль» после травмы

Полузащитник отметился голом в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Кардиффа».

Эллиотт забил мяч в своей первой игре после травмы, из-за которой он не выходил на поле 5 месяцев.

Returns just five months after suffering a horrendous ankle injury to score his first Liverpool goal.



Harvey Elliott is special 💫 pic.twitter.com/nBQpQstDtT