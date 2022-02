Защитник «Ньюкасла» Триппьер получил перелом стопы

Защитник «Ньюкасла» получил травму в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:0).

Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего футболиста диагностирован перелом стопы. Сроки восстановления не называются, однако отмечается, что предстоящие матчи Триппьер пропустит.

«Ньюкасл» объявил о трансфере Триппьера в начале января.

🤕 Kieran Trippier is set to be sidelined for # NUFC 's upcoming fixtures after fracturing a bone in his foot during yesterday's win over Aston Villa.



Wishing you a speedy recovery, @trippier2.



⚫️⚪️

NUFC