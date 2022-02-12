Грилиш может пропустить около месяца

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш травмировал голеностоп.
Повреждение было получено на тренировке команды. Возможно, что хавбеку потребуется 4 недели для восстановления.
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш травмировал голеностоп.
Повреждение было получено на тренировке команды. Возможно, что хавбеку потребуется 4 недели для восстановления.
Поправляйся, скорее, Джек, твои партнеры на поле и собутыльники в барах скучают по тебе!
Поправляйся, скорее, Джек, твои партнеры на поле и собутыльники в барах скучают по тебе!