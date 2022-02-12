ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Грилиш может пропустить около месяца

сегодня, 21:28

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш травмировал голеностоп.

Повреждение было получено на тренировке команды. Возможно, что хавбеку потребуется 4 недели для восстановления.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:28
Главное прическа не пострадала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:08
МС потерял если не одного из своих ключевых футболистов, то, по крайней мере, футболиста с самой безупречной прической в АПЛ, а, значит, и сама АПЛ потеряла часть шарма.

Поправляйся, скорее, Джек, твои партнеры на поле и собутыльники в барах скучают по тебе!
Elliada
Elliada
сегодня в 21:50
Алкоголизм лечить будет. В клинику лег, а травма это прикрытие
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 21:49
От него все равно толку нет. Но по человечески здоровья конечно!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:34
месяц востановится отдохнёт.
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