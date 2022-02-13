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Кокорин пропустит матч со «Специей» из-за недомогания

сегодня, 20:50
СпециаЛоготип футбольный клуб Специа (Ла Специа)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаЗавтра в 22:45 Не начался

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит поединок 25-го тура Сериии А против «Специи».

Причина — недомогание.

В текущем сезоне на счету Кокорина 5 матчей в Серии А и ни одного результативного действия.

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Все комментарии
witynchik
witynchik
сегодня в 22:57
Срочно подайте ему стул
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:55
Наверное есть смысл приостановить на время игры Серии А...
makkie
makkie
сегодня в 22:37
Недомогание называется лень, она же пофигизм, она же прокрастинация, она же раздолбайство.
Futurista
Futurista
сегодня в 22:33, ред.
Кокоша - исключение из правил
Опять не в шутку занемог
И против Специи не смог...
Futurista
Futurista
сегодня в 22:30
Фуагра несвежая попалась...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:30
У Сашки всё не слава Богу!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 22:19
Не бережет он себя, все о клубе думает
particular
particular
сегодня в 22:16
Никто недомогается, - и то хорошо :))
cska1948
cska1948
сегодня в 22:14
"Причина — недомогание."
-----------------
Загоняли бедного Александра в Фиорентине!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:11
Бадун его посетил)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:08
В принципе без неожиданностей
Comentarios
Comentarios
сегодня в 21:55
Эхехе
4RT
4RT
сегодня в 21:52
Опять обожрался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:40
Задрали они Кокошу, работать заставляют на поле...
Boricku
Boricku
сегодня в 21:38
Саша хет трик бы сделал
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 21:37
Кокс закончился? Пора звонить другу Мамаю!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 21:34
Господи ,итальянцы ! Да пристрелите вы эту скот......ину ! ))))))))))))))))))))))) Снова пиццы обожрался ! )))))))))))))
mr.bra
mr.bra
сегодня в 21:32
санькины санкции
112910415
112910415
сегодня в 21:28
обидно !
только от конкурентного Влаховича избавился, а тут такое ...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:20
Ахах! Нарочно не придумаешь, красава Кокоша!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:18
Опять дурака включил))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:16
Теперь Спция точно должна побеждать !)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:14
Вах-вах-вах,какая потеря!
Izmar
Izmar
сегодня в 21:13
Наверное, погулял хорошо накануне.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:12
Отходняки)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:08
Совсем заплахело Кокорину
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:05
Вечно недомогающий Кокорин.
протон
протон
сегодня в 21:04
Абажаю этого парня!
Давай Сашка, бери второй золотой трофей подряд, у тебя всё для этого есть. Верим!
После окончания контракта Фиорентина должна ему выплачивать пенсию по инвалидности.
45 минут в сезоне отыграть. от звонка до звонка. это вам не мелочь по карманам тырить
протон
протон
сегодня в 21:03
Кокорин смотрел мужскую эстафету по лыжам на ОИ и перенапрягся!
Cat01
Cat01
сегодня в 20:59
Что то съел???
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