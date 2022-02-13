Кокорин пропустит матч со «Специей» из-за недомогания

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит поединок 25-го тура Сериии А против «Специи».
Причина — недомогание.
В текущем сезоне на счету Кокорина 5 матчей в Серии А и ни одного результативного действия.
|Специа-:-Фиорентина
|Завтра в 22:45 Не начался
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит поединок 25-го тура Сериии А против «Специи».
Причина — недомогание.
В текущем сезоне на счету Кокорина 5 матчей в Серии А и ни одного результативного действия.
Опять не в шутку занемог
И против Специи не смог...
Опять не в шутку занемог
И против Специи не смог...
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Загоняли бедного Александра в Фиорентине!
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Загоняли бедного Александра в Фиорентине!
только от конкурентного Влаховича избавился, а тут такое ...
только от конкурентного Влаховича избавился, а тут такое ...
Давай Сашка, бери второй золотой трофей подряд, у тебя всё для этого есть. Верим!
После окончания контракта Фиорентина должна ему выплачивать пенсию по инвалидности.
45 минут в сезоне отыграть. от звонка до звонка. это вам не мелочь по карманам тырить
Давай Сашка, бери второй золотой трофей подряд, у тебя всё для этого есть. Верим!
После окончания контракта Фиорентина должна ему выплачивать пенсию по инвалидности.
45 минут в сезоне отыграть. от звонка до звонка. это вам не мелочь по карманам тырить