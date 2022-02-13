Кокорин пропустит матч со «Специей» из-за недомогания

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сегодня, 20:50

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит поединок 25-го тура Сериии А против «Специи».

Причина — недомогание.

В текущем сезоне на счету Кокорина 5 матчей в Серии А и ни одного результативного действия.