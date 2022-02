У Месси 0 результативных действий в последних семи матчах с «Реалом»

Сегодня ПСЖ сыграет против «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

У форварда парижан нет ни одного результативного действия в последних семи играх с мадридским клубом. У Лео больше жёлтых карточек (2), чем результативных действий в этих встречах со «сливочными».