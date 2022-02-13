Роналду без голов в шести матчах впервые с 2009-го. Изучили причины, одна из них – тактические ляпы Рангника

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вчера, 11:54

Криштиану поселился в офсайде.

Виноват лично Роналду

Взрослый мальчик, должен принимать ответственность. С 2009 года не было такой слабой серии, и в этом есть прямая вина форварда. Выходил только против средних соперников, должен доминировать. Не забил «Вулверхэмптону», «Брентфорду», «Вест Хэму», «Мидлсбро», «Бернли» и «Саутгемптону».

Только «молотобойцы» выше в таблице, чем МЮ , но по очкам равенство. Роналду не забил пенальти против команды из Чемпионшипа, создал дорогу к унизительному для МЮ вылету в Кубке Англии. Попал в каркас ворот против новой команды Эриксена. Наконец, залезал в положения вне игры против «Саутгемптона».

Шесть матчей, шесть добротных соперников, но не уровня «Челси», «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», и ноль голов от снайпера, который по ходу клубной карьеры собрал 688 мячей. Роналду расстраивают результаты, поэтому напряженный и серьезный, что ведет к промахам. В «Ювентусе» тоже был отрезок с 23 ударами без единого гола.

Тренер Рангник бесполезен

Оставим в стороне дискуссии, стоило ли назначать наставника без больших трофеев в клуб уровня МЮ после Сульшера, ведь назад решение Вудворда не откатить. Но Скоулз сформулировал насущную проблему емко:

Футболисты не хотят заниматься черновой работой. Говорили о взаимопомощи перед матчем. Игроки гостей поддерживали друг друга, а у хозяев подобного не было. У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор.

Причем не факт, что хороший спортивный директор, как знаем по «Локомотиву». Ральф после того, как Хазенхюттль правильно отреагировал на агрессивный дебют МЮ , перестроился на «4-2-4». В результате Погба и Фернандеш остались в центре без человека, который отрезает соперников пасами в позиционных атаках.

Так делают Бускетс или Модрич, так умеют Кроос и Киммих, а у МЮ некому не только заниматься черновой работой, но и придерживать мяч. «Саутгемптон» в тренерском смысле переиграл «Манчестер Юнайтед». Многие наставники в Англии не впечатлены ходами Рангника. Ни его «4-2-2-2», ни безуспешные попытки найти Роналду напарника не сработали.

Серия португальца без голов – следствие нелепых попыток Ральфа играть старомодно, как ему хочется, вместо того, чтобы ставить современный футбол, который подходит команде. Проблема лишь в том, что сам Рангник, сложилось такое впечатление, понятия не имеет, что нужно МЮ для серии побед. И кто именно нужен, хотя трансферный шорт-лист форвардов консультант уже составил.

Напарники не играют на CR7

Миллионы за плохой футбол в МЮ получает не только Роналду. Матч против «Мидлсбро» получился удивительным, у Роналду было 10 ударов в сторону чужих ворот, причем часто искал момент самостоятельно. В остальных пяти поединках черной серии у Криштиану лишь 13 попыток, причем лишь в 4 случаях получилось попасть в створ ворот. Португалец точно не слабое звено, просто вся команда расстроена, как старый рояль.

По суммарному качеству моментов в АПЛ Роналду первый в МЮ с огромным отрывом, а на втором месте Гринвуд. Но надо понимать, что португалец часто лупит по воротам – 68 ударов против 49 у Фернандеша, поэтому по крупинкам собрал шансы на 11-12 голов в АПЛ . Забил восемь, то есть видные промахи были. Мог огорчить вчера «Саутгемптон», но защитник выбил мяч из пустых ворот. Также должен был забить «Норвичу» и «Уотфорду» и «Ливерпулю».

Вот только последним двум соперникам уступали 4:1 и 5:0, один гол ничего бы не изменил. Роналду не может спасать постоянно, а напарники не отдают ему правильные передачи в нужные зоны. И стандарты не используют, хотя португалец – король воздуха, и контратаки, которые принесли ему пару сотен голов в футболке «Реала». МЮ не играет вместе с Криштиану так, как ему выгодно. Рядом в атаке видели Кавани, Гринвуда, Рэшфорда, Марсьяля и даже Санчо, и все тактические эксперименты Сульшера и Рагника провалились.

Криштиану тащит, где может, и когда хватает сил. В ЛЧ у него 6 голов, у всех остальных игроков – суммарно 5. Посмотрим, как сыграет против любимчиков из «Атлетико», ведь у мадридцев большие проблемы в защите.

МЮ явно выдохся морально

Все написано на лице у Де Хеа после гола «Саутгемптона». Первая команда великого клуба загнана в угол. Как правильно говорят легенды, футболка «Манчестер Юнайтед» много весит. Одни этот вес не ценят, и это всегда вредит – Погба и ряд молодых ребят явно не уважают статус бывшего чемпиона так, как следовало бы ради новых побед. А других этот вес ломает.

В МЮ многие классные футболисты выглядят плохо, и Роналду не стал исключением. Магуайр медленнее Васина. Фернандеш продуктивный, но редко делает разницу в сложных матчах. Нестабильные Погба, Санчо и Рэшфорд играют эпизодами. Все вместе на «Олд Траффорд» не забили второй мяч крепкому «Саутгемптону». И хорошо еще, что не проиграли, ведь Хазенхюттль переиграл Рагника в итоге.

В прошлом домашнем матче этого же соперника уничтожили 9:0, но тот поединок оказался бесполезным исключением. А Роналду перестал быть исключительным, когда дважды подряд пошел в клуб, а не к тренеру. Криштиану всегда недооценивал наставников, как и Месси, поскольку считает себя величайшим в истории. Но многие проблемы португальца в Турине и Манчестере завязаны на молчаливых конфликтах идей с наставниками.

А вот повышение голевых показателей в сборной в солидном возрасте – 52 гола при Сантуше за семь лет против 63 мячей за одиннадцать лет до него, прямо связано с тем, как Фернанду поставил игру. Раньше Роналду выглядел в центре атаки сборной так, как сейчас в МЮ . Обособленно и немного нелепо. Рангник говорит о желании подписать центрального форварда, но застанет ли новичок Роналду в составе осенью? У португальца нет времени, вот такой «Юнайтед», униженный игровой безликостью, ему точно не подходит.

Особенно, если останутся без путевки в ЛЧ . Криштиану сделал выбор, сейчас наслушается разговоров, что время его все-таки обыграло, словно это сюрприз, затем забьет немало мячей до конца сезона, ведь 14 голов к середине февраля повторяют его показатель в первом сезоне в «Ювентусе». Тогда тоже было нужно время на адаптацию. Но в Турине была чемпионская команда, чего не скажешь о «красных» из Манчестера. Серия Роналду – диагноз работе Рангника, а еще многолетних ошибок руководства клуба.

Криштиану в ближайших поединках забьет, ведь всегда возвращается, но уже невозможно угадать, когда вернется приличный «Манчестер Юнайтед».