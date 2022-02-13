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Роналду без голов в шести матчах впервые с 2009-го. Изучили причины, одна из них – тактические ляпы Рангника

вчера, 11:54
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Криштиану поселился в офсайде.

Виноват лично Роналду

Взрослый мальчик, должен принимать ответственность. С 2009 года не было такой слабой серии, и в этом есть прямая вина форварда. Выходил только против средних соперников, должен доминировать. Не забил «Вулверхэмптону», «Брентфорду», «Вест Хэму», «Мидлсбро», «Бернли» и «Саутгемптону».

Только «молотобойцы» выше в таблице, чем МЮ, но по очкам равенство. Роналду не забил пенальти против команды из Чемпионшипа, создал дорогу к унизительному для МЮ вылету в Кубке Англии. Попал в каркас ворот против новой команды Эриксена. Наконец, залезал в положения вне игры против «Саутгемптона».

Шесть матчей, шесть добротных соперников, но не уровня «Челси», «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», и ноль голов от снайпера, который по ходу клубной карьеры собрал 688 мячей. Роналду расстраивают результаты, поэтому напряженный и серьезный, что ведет к промахам. В «Ювентусе» тоже был отрезок с 23 ударами без единого гола.

Тренер Рангник бесполезен

Оставим в стороне дискуссии, стоило ли назначать наставника без больших трофеев в клуб уровня МЮ после Сульшера, ведь назад решение Вудворда не откатить. Но Скоулз сформулировал насущную проблему емко:

Футболисты не хотят заниматься черновой работой. Говорили о взаимопомощи перед матчем. Игроки гостей поддерживали друг друга, а у хозяев подобного не было. У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор.

Причем не факт, что хороший спортивный директор, как знаем по «Локомотиву». Ральф после того, как Хазенхюттль правильно отреагировал на агрессивный дебют МЮ, перестроился на «4-2-4». В результате Погба и Фернандеш остались в центре без человека, который отрезает соперников пасами в позиционных атаках.

Так делают Бускетс или Модрич, так умеют Кроос и Киммих, а у МЮ некому не только заниматься черновой работой, но и придерживать мяч. «Саутгемптон» в тренерском смысле переиграл «Манчестер Юнайтед». Многие наставники в Англии не впечатлены ходами Рангника. Ни его «4-2-2-2», ни безуспешные попытки найти Роналду напарника не сработали.

Серия португальца без голов – следствие нелепых попыток Ральфа играть старомодно, как ему хочется, вместо того, чтобы ставить современный футбол, который подходит команде. Проблема лишь в том, что сам Рангник, сложилось такое впечатление, понятия не имеет, что нужно МЮ для серии побед. И кто именно нужен, хотя трансферный шорт-лист форвардов консультант уже составил.

Напарники не играют на CR7

Миллионы за плохой футбол в МЮ получает не только Роналду. Матч против «Мидлсбро» получился удивительным, у Роналду было 10 ударов в сторону чужих ворот, причем часто искал момент самостоятельно. В остальных пяти поединках черной серии у Криштиану лишь 13 попыток, причем лишь в 4 случаях получилось попасть в створ ворот. Португалец точно не слабое звено, просто вся команда расстроена, как старый рояль.

По суммарному качеству моментов в АПЛ Роналду первый в МЮ с огромным отрывом, а на втором месте Гринвуд. Но надо понимать, что португалец часто лупит по воротам – 68 ударов против 49 у Фернандеша, поэтому по крупинкам собрал шансы на 11-12 голов в АПЛ. Забил восемь, то есть видные промахи были. Мог огорчить вчера «Саутгемптон», но защитник выбил мяч из пустых ворот. Также должен был забить «Норвичу» и «Уотфорду» и «Ливерпулю».

Вот только последним двум соперникам уступали 4:1 и 5:0, один гол ничего бы не изменил. Роналду не может спасать постоянно, а напарники не отдают ему правильные передачи в нужные зоны. И стандарты не используют, хотя португалец – король воздуха, и контратаки, которые принесли ему пару сотен голов в футболке «Реала». МЮ не играет вместе с Криштиану так, как ему выгодно. Рядом в атаке видели Кавани, Гринвуда, Рэшфорда, Марсьяля и даже Санчо, и все тактические эксперименты Сульшера и Рагника провалились.

Криштиану тащит, где может, и когда хватает сил. В ЛЧ у него 6 голов, у всех остальных игроков – суммарно 5. Посмотрим, как сыграет против любимчиков из «Атлетико», ведь у мадридцев большие проблемы в защите.

МЮ явно выдохся морально

Все написано на лице у Де Хеа после гола «Саутгемптона». Первая команда великого клуба загнана в угол. Как правильно говорят легенды, футболка «Манчестер Юнайтед» много весит. Одни этот вес не ценят, и это всегда вредит – Погба и ряд молодых ребят явно не уважают статус бывшего чемпиона так, как следовало бы ради новых побед. А других этот вес ломает.

В МЮ многие классные футболисты выглядят плохо, и Роналду не стал исключением. Магуайр медленнее Васина. Фернандеш продуктивный, но редко делает разницу в сложных матчах. Нестабильные Погба, Санчо и Рэшфорд играют эпизодами. Все вместе на «Олд Траффорд» не забили второй мяч крепкому «Саутгемптону». И хорошо еще, что не проиграли, ведь Хазенхюттль переиграл Рагника в итоге.

В прошлом домашнем матче этого же соперника уничтожили 9:0, но тот поединок оказался бесполезным исключением. А Роналду перестал быть исключительным, когда дважды подряд пошел в клуб, а не к тренеру. Криштиану всегда недооценивал наставников, как и Месси, поскольку считает себя величайшим в истории. Но многие проблемы португальца в Турине и Манчестере завязаны на молчаливых конфликтах идей с наставниками.

А вот повышение голевых показателей в сборной в солидном возрасте – 52 гола при Сантуше за семь лет против 63 мячей за одиннадцать лет до него, прямо связано с тем, как Фернанду поставил игру. Раньше Роналду выглядел в центре атаки сборной так, как сейчас в МЮ. Обособленно и немного нелепо. Рангник говорит о желании подписать центрального форварда, но застанет ли новичок Роналду в составе осенью? У португальца нет времени, вот такой «Юнайтед», униженный игровой безликостью, ему точно не подходит.

Особенно, если останутся без путевки в ЛЧ. Криштиану сделал выбор, сейчас наслушается разговоров, что время его все-таки обыграло, словно это сюрприз, затем забьет немало мячей до конца сезона, ведь 14 голов к середине февраля повторяют его показатель в первом сезоне в «Ювентусе». Тогда тоже было нужно время на адаптацию. Но в Турине была чемпионская команда, чего не скажешь о «красных» из Манчестера. Серия Роналду – диагноз работе Рангника, а еще многолетних ошибок руководства клуба.

Криштиану в ближайших поединках забьет, ведь всегда возвращается, но уже невозможно угадать, когда вернется приличный «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Шандор (раскрыть)
сегодня в 12:38
Очевидно что это не случится.
Шандор
Шандор
сегодня в 12:33
Пора в зенит на жирные миллеровские корма.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 23:34
Для Кристины всегда была на первом месте личная статистика, а не команда, и его звёздный статус (прима как никак) обязывает ставить его всегда в старте и игру вокруг него ставить. У Сульшера в прошлом сезоне неплохо получалось (да, не Фергюсон, но всё же), а с приходом примы всё пришлось ломать и пытаться строить заново... Не получилось, да и сама Кристина уже не та, что была раньше, только одеяло продолжает на себя тянуть...
112910415
112910415
вчера в 16:43
нужен авторитетный жёсткий тренер
нужно расстаться с одним известным спортсменом
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:39
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 15:36
    Пора в Реал а потом в Спортинг а потом в Майами
    Elliada
    Elliada
    вчера в 15:31
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 15:00
      На ЧМ не едет Россия, а Роналду ещё поборется в стыках)
      Jake Fallop
      Jake Fallop
      вчера в 14:54
      Если он из Турина сбежал в последний день трансферного окна, то летом сбежит из МЮ в первый день окна. Даже, если МЮ чудом попадет в ЛЧ. Уже давно его интересует только собственная стата и псевдовеличие. Ни один клуб для него не был домом, иначе он не менял бы их как перчатки.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 14:34
      Роналду уже давно сдулся и тянет команду только вниз. Если убрать его из МЮ то результаты команды улучшатся.
      3ton
      3ton ответ Carnаgе (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:01
      Кто-то голевые раздаёт и играет на команду , а кто забивает голы с худшей реализацией в топ-5.Когда можно отдать пасс партнёру и записать голевой пас , Роналду лучше ударит по воротам и мимо .
      Elliada
      Elliada
      вчера в 13:59
      Роналду виноват в результатах МЮ. Многие эксперты и бывшие футболисты это признают. Его трансфер самый неудачный.

      А поклонникам Роналду вопрос. Если не Роналду виноват, а Сульшер, потом Рангник и партнеры по команде в результатах МЮ, тогда почему Португалия не едет на ЧМ??????? Там другой тренер, другие игроки. Или они то же виноваты в неудачах сборной, а Роналду молодец?
      faneng
      faneng
      вчера в 13:27
      Теперь понятно, что будет: в феврале МЮ проиграют Атлетико, МС, Ливерпулю и Тоттенхему. Вылетят из ЛЧ, потеряют всякие шансы на попадание в топ-4 в Англии. Всё, Рангик на выход, у Роналду загублен очередной сезон. Конец карьере, 38 лет в следующем году.
      А кто виноват? Сам Роналду виноват: с его приходом в МЮ защитники перестали защищаться, полузащитники перестали раздавать передачи, нападающие перестали попадать в ворота, Сульшер превратился в рыбака. И всё из-за Роналду - какой колдун зловредный!
      Gelious
      Gelious ответ Carnаgе (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 12:10
      Да если б хотя бы эти были у Роналду. Гринвуд слинял насиловать, а Кавани из-за возраста либо травмирован, либо без сил. Роналду и сам наверняка отдохнуть уже хочет, а некому больше играть
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 12:01
      Напарники не играют на CR7
      Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1303311/ronaldu-krishtianu-manchester-yunayted 13.02.2022

      МЮ это не один РОн(((
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