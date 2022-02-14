«Ман Сити» имеет наибольшие шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов

1644856155

сегодня, 19:29

Портал FiveThirtyEight, который рассчитывает шансы команд на победу в отдельном матче или турнире, опубликовал данные относительно потенциального победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

По мнению сайта, фаворитом является «Манчестер Сити», шансы которого оцениваются в 25%. Вторую позицию занимает «Бавария» — 20%. На третьем месте расположился «Ливерпуль» — 14%.