«Ман Сити» имеет наибольшие шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов

Портал FiveThirtyEight, который рассчитывает шансы команд на победу в отдельном матче или турнире, опубликовал данные относительно потенциального победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
По мнению сайта, фаворитом является «Манчестер Сити», шансы которого оцениваются в 25%. Вторую позицию занимает «Бавария» — 20%. На третьем месте расположился «Ливерпуль» — 14%.
В 1/8 финале Спортинг
1/4 Финале можно и Зальцбург
1)2 финале Лилль
В финале Вильярреал
В 1/8 финале Спортинг
1/4 Финале можно и Зальцбург
1)2 финале Лилль
В финале Вильярреал