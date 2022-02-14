ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

«Ман Сити» имеет наибольшие шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов

сегодня, 19:29

Портал FiveThirtyEight, который рассчитывает шансы команд на победу в отдельном матче или турнире, опубликовал данные относительно потенциального победителя Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

По мнению сайта, фаворитом является «Манчестер Сити», шансы которого оцениваются в 25%. Вторую позицию занимает «Бавария» — 20%. На третьем месте расположился «Ливерпуль» — 14%.

«Ман Сити» имеет наибольшие шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов

Все новости
Пике вышел на чистое 5-е место по числу матчей за «Барселону»
Вчера, 23:17
«Ньюкасл» впервые с 2018-го выиграл в АПЛ трижды подряд
Вчера, 22:42
Робертсон проводит 150-й матч за «Ливерпуль» в АПЛ
Вчера, 18:11
Роналду без голов в шести матчах впервые с 2009-го. Изучили причины, одна из них – тактические ляпы Рангника
Вчера, 11:54Станислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии20
«Интер» пропустил в гостях в Серии А впервые за 3 месяца
Вчера, 08:27
Суарес не забил с пенальти «Хетафе». Прервалась его серия из 22 голов
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 22:54
Они бы хоть сами читали то что опубликовывают. У ман сити не такие уж и большие шансы выиграть ЛЧ. Либо написали что бы в воздух пукнуть...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:23
Если Аякс не сбавит ход и может улучшит игру в полуфинал должны пройти.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 21:36
Это, всего лишь мнение
CrumblesFromSevilla
CrumblesFromSevilla
сегодня в 21:34
    старина
    старина
    сегодня в 21:29
    В Париж и Реал не верят по ходу
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 21:27
    мс фавориты ЛЧ с того момента как пришли шейхи, .... ньюкасл уже фаворит на титул апл в след году.....
    Backwoods
    Backwoods ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 21:14
    Ты знаешь, я предполагал. Когда многие хоронили Челси до матча с Атлетико, я чувствовал, что повторится сказка 2012 года. Так и случилось, верил в них до последнего.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 21:03
    А я думаю что Бавария!
    kmhb
    kmhb
    сегодня в 20:59
    Сити никогда не выиграет ЛЧ, как и ПСЖ.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 20:51
    В целом, это все, что нужно знать об этом прогнозе, что у "Аякса" 13%)
    adrianes
    adrianes
    сегодня в 20:50
    как и в прошлом впрочем
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Igo0rek (раскрыть)
    сегодня в 20:50
    Не закрыть рот хейтерам, а с седьмого раза выиграть, наконец, ее при Гвардиоле, будучи самой дорогой по составу и тратам командой мира) Но это пока еще очень далеко, и до финала надо дойти) В плей-офф я сомневаюсь, что вы будете фаворитами против "Баварии", "Реала" и "Челси".
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 20:44
    А в суперкубке он сразится с Зенитом
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 20:34
    Авторитетное издание
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 20:24
    Пути господни неисповедимы. Футбол непредсказуем, как погода за окном, и оценивать шансы команд в ЛЧ дело бесперспективное. Кто-нибудь из нас предполагал, что победителем турнира в прошлом сезоне станет "Челси" ? Уверен - никто, а потому все разговоры на эту тему в настоящее время преждевременны. Спросил бы у этого портала - оракула, на чём основаны их прогнозы, но "не имею такой возможности" ( "Кавказская пленница" ).
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 20:20
    Если шары нагреют как Челси то могут и выйграть
    В 1/8 финале Спортинг
    1/4 Финале можно и Зальцбург
    1)2 финале Лилль
    В финале Вильярреал
    KTS22
    KTS22
    сегодня в 20:19
    Мяч круглый
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 20:10
    Больше Спортингов
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 20:10
    Эти % не имеют никакого веса и значения,все еще 10 раз поменяется.
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:10
    Шансы есть но...
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 20:04
    Я думаю что нынешний Аякс может преподнести сюрприз 🎁 !!!)
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 20:00
    Я очень хочу, чтобы Сити выиграли ЛЧ прежде всего, чтобы закрыть рты хейтерам. Это будет двойная победа))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ RoArt (раскрыть)
    сегодня в 19:59
    Особенно выход в финал ЛЧ. 67лись, так 67лись хахахах
    4RT
    4RT
    сегодня в 19:59
    Значит точно не выиграют
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 19:57
    Сити дальше 1/4 финала выглядит как аусайдер и теряются. Сити дальше полуфинала не дойдёт.
    RoArt
    RoArt
    сегодня в 19:51
    Сити каждый год 41ется в ЛЧ.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 19:50
    Перспективы есть.
    KnowSoccer
    KnowSoccer
    сегодня в 19:48
    Некоторые цифры, конечно, странные. Но в целом верится больше в Сити. Да и заслужили они наконец, Пеп так точно.
    particular
    particular
    сегодня в 19:48
    Одних шансов мало, что бы поднять Ушастого над головой...
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 19:46
    Я каждый сезон об этом слышу.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100