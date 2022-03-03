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«Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России

вчера, 20:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 4Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Локомотив» дома уступил «Енисею» в матче 1/8 финала Кубка России — 0:4.

В составе гостей отличились Валерий Кичин (25’), Александр Ломакин (38’), Андрей Окладников (77’) и Михаил Комков (90+2’)

Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:29
Понятно, что кубок не нужен, но сливать с таким счетом должно быть стыдно.
3ton
3ton
вчера в 23:50
Неожиданный счёт
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:48
Размазали паровозников.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 23:28
Это да,но они же профессионалы
ABir
ABir
вчера в 22:47
Сибиряки пустили паровоз под откос
nik9373
nik9373
вчера в 22:47
Уже писали, что "Енисей" победил на багаже Аленичева?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:35
Както это всё подозрительно!
амурец
амурец
вчера в 22:20
Да уж
Хуторянин 84
Хуторянин 84
вчера в 22:00
Зажрались совсем... Им просто лень дальше в кубке биться! А кто накажет? Лишний выходной- лишним не бывает...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
Сказался уход Гисдоля на таком результате. Команда оказалась не готова к такому.
Хуторянин 84
Хуторянин 84
вчера в 21:55
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 21:48
    А что воспринимает? Еврокубки? xD
    Izmar
    Izmar
    вчера в 21:39
    Локомотив не воспринимает этот кубок.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 21:39, ред.
    Не читай, а читайте. В остальном согласен.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:33
    При немецком качестве у Спартака было 2-е место в РПЛ.
    Заодно лупили цска в Кубке России )))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:12
    Если не слив, то большой сюрприз...
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:09
    А я о чём? Читай внимательнее.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:08
    Красивый нежданчик
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ Мясо69 (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Зовите, может отзовется?!?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 20:52
    Очень неожиданный результат матча между командами "Локомотива" и "Енисея". Хозяева разочаровали своей игрой, и реализацией создаваемых моментов в первые 30 минут матча, что и послужило поражению не забиваешь ты, забьют тебе. Ну и защитники не смогли выстоять под напряжением гостей, многое ожидалось от Марк Мампасси но он сегодня был не Монпансье (фр. montpensier) — мелкие разноцветные леденцы с выраженным ароматом) чтобы подсластить настроение болельщиков "Локомотива". Но, а футболисты "Енисея" Молодцы, заслуживают самых добрых слов за игру и желания победить действующего обладателя Кубка России, который после этого матча сложил свои полномочия. Удачи
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:52
    Уровень ФНЛ не выравнивается, падает уровень ПЛ.
    Capral
    Capral
    вчера в 20:50
    А ведь еще недавно, толпа неадекватов орала: "Пусть Лоськов поработает"!!! Админ, еще раз прошу- оградите от "знатоков" футбола!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 20:47
    Енисей с победой!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Может ваше девятое место тоже результат немецкого качества.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 20:46
    Сначала, увидев счёт, не поверил своим глазам. Железнодорожники деградируют на глазах, а ещё недавно говорили о качественно новом шаге вперёд, закупали пачками оптом молодых перспективных (как мы когда-то). Хороший был клуб. Им ещё осталось Сёмина вернуть на пост ГТ и тогда можно паковать чемоданы в пердив.
    Паровозов
    Паровозов
    вчера в 20:45
    Хватило досмотреть до 0:3, с командной фнл так играть нельзя, убойные моменты Изигор и Кухта не реализовали. Спасибо ещё сказать Тикнизяну за удаление красавчик просто.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:44
    Я уже и раньше обращал внимание на то, что уровни РПЛ и ФНЛ постепенно выравниваются. Теперь ещё раз убедился в этом. Скверно то, что это выравнивание даже не встречное, а преимущественно за счёт падения уровня РПЛ.
    Борислaв
    Борислaв
    вчера в 20:44
    Мля....хотя бы гол престижа бы...Эх
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 20:42
    Нет слов!
    Мясо69
    Мясо69 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Гаранина в Спартак!
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