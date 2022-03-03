«Енисей» разгромил «Локомотив» и вышел в 1/4 финала Кубка России

«Локомотив» дома уступил «Енисею» в матче 1/8 финала Кубка России — 0:4.
В составе гостей отличились Валерий Кичин (25’), Александр Ломакин (38’), Андрей Окладников (77’) и Михаил Комков (90+2’)
Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.
«Локомотив» дома уступил «Енисею» в матче 1/8 финала Кубка России — 0:4.
В составе гостей отличились Валерий Кичин (25’), Александр Ломакин (38’), Андрей Окладников (77’) и Михаил Комков (90+2’)
Ранее в 1/4 финала вышел ЦСКА.
Неожиданно, но поучительно вполне.
Енисей с заслуженным разгромом соперника.
Неожиданно, но поучительно вполне.
Енисей с заслуженным разгромом соперника.