Сантуш: «Для Португалии матч с Северной Македонией — игра всей жизни»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями о предстоящем финальном матче стыкового мини-турнира к ЧМ-2022 против Северной Македонии.
Это игра всей жизни для Северной Македонии? И для нас это игра всей жизни. Мы должны соответствовать их решимости, агрессии, духу и желанию.
Атмосфера и настрой нашей команды прекрасны, мы готовы к матчу.
В полуфинале македонцы выбили действующих чемпионов Европы.
Чтобы отчасти избавиться от этого, нужны цветные - разножанровые смайлы типа "фейспалм", "стоп", "дикий смех" и другие ситуативные рожицы, подстать контексту дискуссии; нужна возможность конкретного выделения фраз из текста собеседника для адресности спорного момента и для целевого - логического обращения; нужно жирное и подчёркнутое - фрагментарное выделение текстовок для акцентирования мысли и ссылки на неё.
Никоим образом не хочу здесь никого учить, - ваш ресурс имеет кучу достоинств, но в перспективе просьба оценить данные предложения и посмотреть, что можно скорректировать и добавить. Сайт от этого только выиграет.
С ув. ПЕТЛЯ.
Чтобы отчасти избавиться от этого, нужны цветные - разножанровые смайлы типа "фейспалм", "стоп", "дикий смех" и другие ситуативные рожицы, подстать контексту дискуссии; нужна возможность конкретного выделения фраз из текста собеседника для адресности спорного момента и для целевого - логического обращения; нужно жирное и подчёркнутое - фрагментарное выделение текстовок для акцентирования мысли и ссылки на неё.
Никоим образом не хочу здесь никого учить, - ваш ресурс имеет кучу достоинств, но в перспективе просьба оценить данные предложения и посмотреть, что можно скорректировать и добавить. Сайт от этого только выиграет.
С ув. ПЕТЛЯ.
10 июля 2016
Португалия - Франция - вот это "матч жизни"......для Португалии...
А завтра так...баловство...
Португалия победит...думаю даже крупно....
10 июля 2016
Португалия - Франция - вот это "матч жизни"......для Португалии...
А завтра так...баловство...
Португалия победит...думаю даже крупно....
Как будто с топовой командой будут играть. Выиграют, а потом будут строить из себя чемпионов галактики.
Как будто с топовой командой будут играть. Выиграют, а потом будут строить из себя чемпионов галактики.
Было принято решение строже подходить к отбору лучших комментариев.
Чего следует избегать в плане вещей которые понижают шансы что комментарий попадёт в лучшие: излишнее количество "воды" в тексте; излишне большое количество восклицательных знаков, многоточий, и вопросительных знаков; комментарии с большим количеством слов состоящих частично либо полностью из заглавных букв; частое использование одних и тех же слов, словосочетаний, и фраз, например "удачи", "успехов", "ну что ж"; отсутствие разбитие текста на абзацы в случае с объёмными текстами; лишние пробелы и недостающие пробелы в тексте; недостающие слова в предложении; отсутсвие дефиса там где он нужен; неверные знаки препинания; повторение одного и того же в случае с шутками и смешными картинками, в частности известные старые шутки из раза в раз.
Просьба правильно понять зачем нужно изменение в этом плане. Данная мера поможет улучшить ситуацию с лучшими комментариями, сделает попадание комментария в лучшие более ценным, и повысит конкуренцию между комментариями в плане попадания в лучшие. Желаем всем успехов, в том числе в плане попадания комментариев в лучшие.
Было принято решение строже подходить к отбору лучших комментариев.
Чего следует избегать в плане вещей которые понижают шансы что комментарий попадёт в лучшие: излишнее количество "воды" в тексте; излишне большое количество восклицательных знаков, многоточий, и вопросительных знаков; комментарии с большим количеством слов состоящих частично либо полностью из заглавных букв; частое использование одних и тех же слов, словосочетаний, и фраз, например "удачи", "успехов", "ну что ж"; отсутствие разбитие текста на абзацы в случае с объёмными текстами; лишние пробелы и недостающие пробелы в тексте; недостающие слова в предложении; отсутсвие дефиса там где он нужен; неверные знаки препинания; повторение одного и того же в случае с шутками и смешными картинками, в частности известные старые шутки из раза в раз.
Просьба правильно понять зачем нужно изменение в этом плане. Данная мера поможет улучшить ситуацию с лучшими комментариями, сделает попадание комментария в лучшие более ценным, и повысит конкуренцию между комментариями в плане попадания в лучшие. Желаем всем успехов, в том числе в плане попадания комментариев в лучшие.