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Сантуш: «Для Португалии матч с Северной Македонией — игра всей жизни»

28 марта 2022, 15:42
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия2 : 0Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мыслями о предстоящем финальном матче стыкового мини-турнира к ЧМ-2022 против Северной Македонии.

Это игра всей жизни для Северной Македонии? И для нас это игра всей жизни. Мы должны соответствовать их решимости, агрессии, духу и желанию.

Атмосфера и настрой нашей команды прекрасны, мы готовы к матчу.

В полуфинале македонцы выбили действующих чемпионов Европы.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
28 марта 2022 в 20:06, ред.
Давид. Спасибо за навигацию по критериям отбора комментов, но позволь пару слов, исходя из собственного многолетнего опыта пребывания на подобных форумах. Не всегда имеющийся письменный и графический редактор настоящего сайта позволяет передать эмоциональность и акцент на конкретное высказывание в диспутах. Именно поэтому часть юзеров с богатой речью и большим литературным запасом слов вынуждены использовать скобки - как улыбку, грусть или уныние; многоточие - для недосказанности или для мотивации размышления у собеседника... и т.д.
Чтобы отчасти избавиться от этого, нужны цветные - разножанровые смайлы типа "фейспалм", "стоп", "дикий смех" и другие ситуативные рожицы, подстать контексту дискуссии; нужна возможность конкретного выделения фраз из текста собеседника для адресности спорного момента и для целевого - логического обращения; нужно жирное и подчёркнутое - фрагментарное выделение текстовок для акцентирования мысли и ссылки на неё.
Никоим образом не хочу здесь никого учить, - ваш ресурс имеет кучу достоинств, но в перспективе просьба оценить данные предложения и посмотреть, что можно скорректировать и добавить. Сайт от этого только выиграет.
С ув. ПЕТЛЯ.
Сп62
Сп62
28 марта 2022 в 20:01
Здорово всё-таки С. Македония всех напугала. Нам бы так, но не дали.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 марта 2022 в 19:11, ред.
Всегда лучше лишний раз перебздеть..., глядя на пример с Апеннин, который до сих пор, кстати, в конвульсиях...
Свeтозар
Свeтозар
28 марта 2022 в 18:32
Соглашусь.... главное чтобы был настрой у команды на победу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 марта 2022 в 17:06
Финал ЧЕ
10 июля 2016
Португалия - Франция - вот это "матч жизни"......для Португалии...

А завтра так...баловство...
Португалия победит...думаю даже крупно....
Elliada
Elliada
28 марта 2022 в 15:58
Смешные люди. Сами вогнали себя в эту яму, а теперь шоу из этого делают. Финал всей жизни. Нормальные сборные, которые на что-то претендуют, напрямую вышли на ЧМ.

Как будто с топовой командой будут играть. Выиграют, а потом будут строить из себя чемпионов галактики.
David Young
David Young
28 марта 2022 в 15:58
Здравствуйте, уважаемые пользователи.

Было принято решение строже подходить к отбору лучших комментариев.

Чего следует избегать в плане вещей которые понижают шансы что комментарий попадёт в лучшие: излишнее количество "воды" в тексте; излишне большое количество восклицательных знаков, многоточий, и вопросительных знаков; комментарии с большим количеством слов состоящих частично либо полностью из заглавных букв; частое использование одних и тех же слов, словосочетаний, и фраз, например "удачи", "успехов", "ну что ж"; отсутствие разбитие текста на абзацы в случае с объёмными текстами; лишние пробелы и недостающие пробелы в тексте; недостающие слова в предложении; отсутсвие дефиса там где он нужен; неверные знаки препинания; повторение одного и того же в случае с шутками и смешными картинками, в частности известные старые шутки из раза в раз.

Просьба правильно понять зачем нужно изменение в этом плане. Данная мера поможет улучшить ситуацию с лучшими комментариями, сделает попадание комментария в лучшие более ценным, и повысит конкуренцию между комментариями в плане попадания в лучшие. Желаем всем успехов, в том числе в плане попадания комментариев в лучшие.
sv_1969
sv_1969
28 марта 2022 в 15:52
Удачи Македонии!
ДСА
ДСА
28 марта 2022 в 15:49
Все же повезло им с соперником.
Байкал-38
Байкал-38
28 марта 2022 в 15:45, ред.
За Македонию!
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