Сантуш: «Для Португалии матч с Северной Македонией — игра всей жизни»

Главный тренер сборной Португалии поделился мыслями о предстоящем финальном матче стыкового мини-турнира к ЧМ -2022 против Северной Македонии.

Это игра всей жизни для Северной Македонии? И для нас это игра всей жизни. Мы должны соответствовать их решимости, агрессии, духу и желанию.

Атмосфера и настрой нашей команды прекрасны, мы готовы к матчу.