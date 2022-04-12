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Кьер вошёл в Зал славы футбола Италии. Он помог спасти жизнь Эриксену

12 апреля 2022, 13:41

Защитник «Милана» Симон Кьер вошёл в Зал славы итальянского футбола.

Кьер получил награду имени Давиде Астори. Он помог спасти жизнь Кристиану Эриксену, у которого остановилось сердце во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

Давиде Астори — бывший футболист «Кальяри» и «Фиорентины», который умер во сне в 2018-м. На тот момент защитнику было 32 года.

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Все комментарии
протон
протон
12 апреля в 20:43
Благодаря такой самоотдаче, слаженности, и бескомпромиссному желанию оказать помощь, поддержку, включая самоотверженную борьбу за чужую жизнь - Эриксен и смог выкарабкаться. Подобные истории реально греют душу.
Вот кем мир должен восхищаться. Если бы такие игроки были кумирами миллионов, тогда бы и мир стал чуточку добрей.
Кьер действительно достоен этой награды. Очень рад что он играет в Милане. Если ещё учитывать тот факт что в прошлом году он был в топ 20 игроков в голосовании за ЗМ! Он реально топ.
Кьер , просто показал свои лидерские качества и спас жизнь другу.
beefs
beefs
12 апреля в 13:44
с чем его искренне и поздравляем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 13:43
Почёт и уважение...
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