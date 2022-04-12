Кьер вошёл в Зал славы футбола Италии. Он помог спасти жизнь Эриксену

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12 апреля 2022, 13:41

Защитник «Милана» вошёл в Зал славы итальянского футбола.

Кьер получил награду имени Давиде Астори. Он помог спасти жизнь , у которого остановилось сердце во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.

Давиде Астори — бывший футболист «Кальяри» и «Фиорентины», который умер во сне в 2018-м. На тот момент защитнику было 32 года.