Кьер вошёл в Зал славы футбола Италии. Он помог спасти жизнь Эриксену

Защитник «Милана» Симон Кьер вошёл в Зал славы итальянского футбола.
Кьер получил награду имени Давиде Астори. Он помог спасти жизнь Кристиану Эриксену, у которого остановилось сердце во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.
Давиде Астори — бывший футболист «Кальяри» и «Фиорентины», который умер во сне в 2018-м. На тот момент защитнику было 32 года.
Вот кем мир должен восхищаться. Если бы такие игроки были кумирами миллионов, тогда бы и мир стал чуточку добрей.
Кьер действительно достоен этой награды. Очень рад что он играет в Милане. Если ещё учитывать тот факт что в прошлом году он был в топ 20 игроков в голосовании за ЗМ! Он реально топ.
Кьер , просто показал свои лидерские качества и спас жизнь другу.
Вот кем мир должен восхищаться. Если бы такие игроки были кумирами миллионов, тогда бы и мир стал чуточку добрей.
Кьер действительно достоен этой награды. Очень рад что он играет в Милане. Если ещё учитывать тот факт что в прошлом году он был в топ 20 игроков в голосовании за ЗМ! Он реально топ.
Кьер , просто показал свои лидерские качества и спас жизнь другу.