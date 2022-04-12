Фати: «С нетерпением жду возвращения на поле, „Барса“ стала намного лучше»

Вингер «Барселоны» поделился мыслями о своем скором возвращении на поле после травмы.

С нетерпением жду этого, ведь команда стала гораздо лучше, играет очень хорошо. Надеюсь, скоро смогу быть вместе с командой.

Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков изменился менталитет, они больше работают, что видно по результатам.

Конкуренция? Мы в «Барсе», лучшие игроки всегда приходят сюда. Я спокоен, все зависит от тренера. Я могу помочь команде.