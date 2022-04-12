Фати: «С нетерпением жду возвращения на поле, „Барса“ стала намного лучше»

Вингер «Барселоны» Ансу Фати поделился мыслями о своем скором возвращении на поле после травмы.
С нетерпением жду этого, ведь команда стала гораздо лучше, играет очень хорошо. Надеюсь, скоро смогу быть вместе с командой.
Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков изменился менталитет, они больше работают, что видно по результатам.
Конкуренция? Мы в «Барсе», лучшие игроки всегда приходят сюда. Я спокоен, все зависит от тренера. Я могу помочь команде.
На риск большой пошёл, отказавшись от операции: всё-таки вероятность рецидива высока. Получит очередную травму, и всё – мимо ЧМ. А так, согласившись лечь под нож, шансов на поездку больше бы оставалось.
Приход Хави всем пошёл на пользу и в спортивном плане, и в плане укрепления здоровья. Ждём тебя Ансу на игру!
На риск большой пошёл, отказавшись от операции: всё-таки вероятность рецидива высока. Получит очередную травму, и всё – мимо ЧМ. А так, согласившись лечь под нож, шансов на поездку больше бы оставалось.
Приход Хави всем пошёл на пользу и в спортивном плане, и в плане укрепления здоровья. Ждём тебя Ансу на игру!
Фати видит другую Барсу и ему хочется присоединиться, он этому учился с 2012 года и сейчас как раз его время.
Долечивайся и присоединяйся, с тобой Барса будет ещё сильнее.
Фати видит другую Барсу и ему хочется присоединиться, он этому учился с 2012 года и сейчас как раз его время.
Долечивайся и присоединяйся, с тобой Барса будет ещё сильнее.