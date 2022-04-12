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Фати: «С нетерпением жду возвращения на поле, „Барса“ стала намного лучше»

12 апреля 2022, 17:04

Вингер «Барселоны» Ансу Фати поделился мыслями о своем скором возвращении на поле после травмы.

С нетерпением жду этого, ведь команда стала гораздо лучше, играет очень хорошо. Надеюсь, скоро смогу быть вместе с командой.

Смена тренера пошла нам на пользу, у игроков изменился менталитет, они больше работают, что видно по результатам.

Конкуренция? Мы в «Барсе», лучшие игроки всегда приходят сюда. Я спокоен, все зависит от тренера. Я могу помочь команде.

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Все комментарии
LogvinovSerj
LogvinovSerj
12 апреля в 22:38
Максимум после второго-третьего матча будет лазарет
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait
12 апреля в 20:46
Пожелаем ему обойтись больше без травм.
протон
протон
12 апреля в 20:33
Мы тоже ждем Ансу, не зря ведь тебе дали великий 10 номер,надежды и ожидания на него большие,лишь бы травмы его не одолели! Ждем очень твоих голов!
На риск большой пошёл, отказавшись от операции: всё-таки вероятность рецидива высока. Получит очередную травму, и всё – мимо ЧМ. А так, согласившись лечь под нож, шансов на поездку больше бы оставалось.
Приход Хави всем пошёл на пользу и в спортивном плане, и в плане укрепления здоровья. Ждём тебя Ансу на игру!
Elliada
Elliada
12 апреля в 20:05
И он должен был стать приемником Месси? Одна-две игры и полгода в больнице
monah-10
monah-10
12 апреля в 18:49
На пару матчей? Ну заходи. Потом опять на полгода в больничку. Не жизнь, а малина.
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 18:09
Постоянно травмированный.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
12 апреля в 17:44
От тебя толку нет,придешь и так же уйдешь опять на год,лучше тебя продать пока ты цел.
Байкал-38
Байкал-38
12 апреля в 17:41
Барселона очень изменилась с приходом Хави, заиграли по другому, появилась конкретика. В последние года Барса играла в тики-таку как зомби, просто перекатывала мяч без ворот. Хави вернул смысл тики-таки. Золотыми годами этой тактики как раз были при игроке Хави и как тренер он её вернул.
Фати видит другую Барсу и ему хочется присоединиться, он этому учился с 2012 года и сейчас как раз его время.
Долечивайся и присоединяйся, с тобой Барса будет ещё сильнее.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
12 апреля в 17:14
Мы тоже.
drug01
drug01
12 апреля в 17:09
Игра налаживается...
sv_1969
sv_1969
12 апреля в 17:05
торопиться не надо
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