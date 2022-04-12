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Лукаку пропустит ответный матч против «Реала» из-за травмы

12 апреля 2022, 10:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиЗакончился в доп. время

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Если говорить о травмированных, то Каллум Хадсон-Одои по-прежнему отсутствует, как и Бен Чилуэлл, который, естественно, выбыл на долгий срок.

Ромелу Лукаку не поедет в Мадрид из-за боли в ахилле, которую он недавно почувствовал, но Аспиликуэта в команде. Он уже сдал несколько отрицательных тестов на коронавирус, и он готов быть частью состава.

Однако Росс Баркли заболел и не поедет с нами на матч. Так обстоит ситуация, но все остальные игроки в составе.

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Все комментарии
протон
протон
12 апреля в 21:54
Учитесь на ошибках Лукаку и Мораты
Дважды в одну реку не входят,это про Лукаку
Маг_тм
Маг_тм
12 апреля в 12:22
Он мог бы быть для них полезен если Реал закроется в обороне. Через фланги Челси здорово атаковал, когда там был Лукаку, каждый навес был опасным для Реала.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 12:18
Значит ставлю против Реала!
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
12 апреля в 11:59
...украли мысль на лету, поддерживаю ! Игрок такого класса просто обязан был забивать с 3-ёх метров в упор и тогда..............! А впрочем, это уже другая история!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 апреля в 11:48
Скорейшего выздоровления.
Romeo 777
Romeo 777
12 апреля в 11:12
Так он вообще бесполезный, так что всё норм.
Главное Вернер в строю 😁 который в последней игре оформил целый дубль! И по одному разу попал в левую штангу, в правую, и перекладину) а так же попал из убойной позиции прямо в разведённую руку кипера, который даже не успел среагировать на удар
Loko57
Loko57
12 апреля в 11:03
Отличная новость. Сделана ставка что Реал забьет, с нетерпением жду вечера)))
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 10:59
Забей он в упор было бы всё по другому.
Cat01
Cat01
12 апреля в 10:51
Очень жаль
Elliada
Elliada
12 апреля в 10:42
Пользы от него всё равно было бы немного
shlomo
shlomo
12 апреля в 10:33
Это потеря для Челси....
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