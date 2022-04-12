Лукаку пропустит ответный матч против «Реала» из-за травмы

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных футболистов перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Если говорить о травмированных, то Каллум Хадсон-Одои по-прежнему отсутствует, как и Бен Чилуэлл, который, естественно, выбыл на долгий срок.

Ромелу Лукаку не поедет в Мадрид из-за боли в ахилле, которую он недавно почувствовал, но Аспиликуэта в команде. Он уже сдал несколько отрицательных тестов на коронавирус, и он готов быть частью состава.

Однако Росс Баркли заболел и не поедет с нами на матч. Так обстоит ситуация, но все остальные игроки в составе.